"Ново начало, нови сметки": Властта обяви ще се връщат ли пари на клиентите за тока (ВИДЕО)

"В последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани за увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Темата, разбира се, се използва за политически внушения и за прехвърляне на отговорност. Тук нямаме ново правителство - нови цени. Имаме ново начало, нови цени", заяви на пресконференция на 27 февруари служебният премиер Андрей Гюров, намеквайки за името на формация "ДПС - Ново начало".

"Сметките за електроенергия не са изненада. Както знаете, миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока – с 14% (обяснение - по-долу, бел. ред.), и като прибавим към това завишеното потребление на ток в студените месеци, логично се стига до по-високи сметки. Това са решения, взети преди сегашното управление. Същото важи и за водата. Предложението за повишение на цената на водата е прието през месец декември от КЕВР и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Това също са назначения и действия, които са предприети по време на предишния кабинет", заяви Гюров.

"Аз разбирам, че хората са искрено притеснени за своите сметки и затова днес свиках спешна среща с ресорните министри, които да предложат конкретни облекчения и мерки", оповести той. На срещата участваха енергийният министър Трайчо Трайков, министърът на икономиката Ирина Щонова и регионалният министър Ангелина Бонева.

Снимка: Андрей Гюров, БГНЕС

Трайчо Трайков обяви кога държавата ще има цялостна картина дали има нарушения

"Наше задължение, като правителство, е да осигурим това, че всички институции с механизми и ангажименти да регулират, проверяват фактите и защитават правата на клиентите, работят в тясна координация и спрямо закона", каза Трайков.

Той посочи, че началото на мандата на кабинета – в петък, първия работен ден на мандата, е била проведена среща с КЕВР, за да получи Министерството на енергетиката доклад за статуса на проверките на регулатора. Били са прегледани количествата потребена енергия. Голямата част от по-високите сметки се дължи на нея, отчете Трайков. Но каза, че трябва да се провери дали електромерите отчитат правилно – затова върви отделна проверка от независима лаборатория, както и от министерството. Тя е за съответствието на електромерните табла, пломбите, сравняват се и данни по фактурите, които са изпратени със сигналите. "Такава проверка направихме и от МЕ – на случаен принцип", отчете Трайков.

"Провеждаме разговори с Фонда за сигурност на енергийната система, които изплащат компеснацията на електроразпределителните предприятия. Те всъщност компенсират разликата между регулираните цени, които са по-ниски от пазарните, и пазарните цени, на които се купува електроенергията. Искаме да направим засечка за това колко е разликата и какви са цените. Искаме да покрием всички възможни варианти за грешка или злоупотреба", заяви министърът.

По данни от КЕВР – "в много малък процент" от сигналите е установено някакво нарушение, допълни Трайков. "Но и един процент да има, и един клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът и загубите да бъдат възстановени. Ако констатираме някакво умишлено нарушение на правилата, тогава вече законът е предвидил санкционни механизми с глоби, които също ще бъдат предложени. Това ще стане в края на проверките, когато констатациите са железни и сме установили дали отнякъде нещо изтича“, заяви Трайков и каза, че такъв доклад се очаква в началото на месец март. През следващата седмица се очаква пълната картина, а през това време постъпват нови и нови жалби.

"Финално, след като всичко по техническата, юридическата и законовата част е проверено, правителството ще направи проверка дали всички изисквания по закон за отношение към клиентите, ако е необходимо – и за компенсиране, са извършени", каза Трайков.

Снимка: Трайчо Трайков, БГНЕС

Какво да очакват гражданите, подали жалби?

Всички, които са подали жалба, трябва да получат индивидуален отговор за високи сметки, добави министърът. Нормалният механизъм е при грешка в месечната сметка пари да се приспадат от следващата сметка, обясни той.

„Ако клиентът не е доволен от резултатът на проверката в ЕРП-то, тогава законът е предвидил възможност да се ескалира към КЕВР. Може и едновременно да се подава жалба и към КЕВР, и към ЕРП“, заяви Трайков.

Той обясни и защо Андрей Гюров говори за 14% покачване на цената на тока, като изнесе данни за регулирания пазар и за това колко повече електроенергия ЕРП-тата са продали за декември спрямо ноември – между 33 и 47%. А за януари спрямо декември разликата е около 14-16% нагоре. „Това е количеството енергия, което е и малко по-високата цена – това е сметка, която прави впечатление на клиента“, заяви Трайков.

Междувременно регионалният министър Ангелина Бонева атакува "ВиК-Холдинг", който е под шапката на МРРБ, че е действал зад гърба ѝ с решението за цената на водата, докато тя е била в Брюксел. По-рано от "Демократична България" поискаха оставката на изпълнителния член на борда на "ВиК-Холдинг" Ирена Георгиева-Денева, която е съпруга на изпълняващия функциите ръководител на ДАНС Деньо Денев.

