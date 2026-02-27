Правителството на Гюров:

До 70%: КНСБ засече разлики в цените на храните на едро и дребно

Цените на храните по пътя от борсата до магазина продължават да нарастват значително, като в някои случаи разликата между цената на едро и тази на дребно достига до 70%. Това показват данни на КНСБ, проследяващи движението на цените в малката потребителска кошница през февруари, цитирани от БГНЕС. През февруари стойността на малката потребителска кошница е достигнала 59,48 евро, като увеличението е с 1,2% спрямо януари и с близо 5% спрямо юни 2025 г.. Това съобщи зам.- директорът на Институт за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ Виолета Иванова. Отчетът на КНСБ показва, че цените продължават да се покачват с бавен темп, а по-сериозно поскъпване се наблюдава при някои основни хранителни продукти.

Кое с колко поскъпва

Цената на доматите се е повишила с 6,6% спрямо януари, а краставиците са поскъпнали със 7,3% за месец и с цели 73,7% спрямо юни 2025 г. Хлябът също продължава да увеличава цената си - с 1,4% спрямо януари и с 6,3% на годишна база. 

При някои стоки, обаче, цените през февруари са същите спрямо януари - например, минералната вода и кафето. В сравнение с юни 2025 г., обаче, цената на водата е нараснала с близо 11%, а кафето еспресо в чаша е поскъпнало с 43%.

Повишение има и при платеното паркиране (+0,8% спрямо януари) и фризьорските услуги - с 0,6%

Ценовото равнище на кравето сирене и прясното мляко у нас достига около 125% от средното европейско ниво, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според данните на КНСБ оризът и белия боб отбелязват рекордна разлика между предлагането на едро и дребно, като разликата надхвърля 60%. Димитров препоръча на регулаторите да извършат проверка.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
