Енергийният министър ще продължи разговорите с ЕК по повод милиарда за "Марица-изток“

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков информира, че разговорите с Европейската комисия (ЕК) по нотифициране на отпуснатите с решение на Народното събрание 1 млрд. лв. за региона на комплекса "Марица-изток“, продължават. Това стана на среща на министъра с президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов. В срещата, която се състоя в Министерството на енергетиката, участваха заместник-министър Красимир Ненов, както и представители на двата синдиката.

Нови инвестиционни проекти

Обсъдена бе и възможността за ускоряване на процеса по възлагане на договори за реализация на нови инвестиционни проекти в региона на комплекса „Марица-изток“, както и ускоряване на процеса по подписване на нов колективен трудов договор за работещите в „Мини Марица-изток“ ЕАД и ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Още: Правописни грешки в съдебния акт удължават живота на свръхзамърсяващата ТЕЦ "Марица изток 2"

Синдикалните представители изразиха подкрепа за успешната реализация на мярката за социално-икономическа трансформация на минните терени и подготовката им за други икономически дейности, финансирана по линия на Фонда за справедлив преход. Според общото разбиране на участниците в срещата, реализацията на важните за въглищните региони инвестиционни проекти може да осигури качествена заетост и устойчиви перспективи.

Министър Трайков изрази разбиране и подкрепа за настояването на синдикатите за ускоряване на процеса по подписване на нов Колективен трудов договор. По неговите думи, конструктивният диалог със социалните партньори е едно от ключовите условия за ефективна работа.

Синдикалните лидери представиха пред министър Трайков и идеята за т.нар. Закон за ранно пенсиониране и настояването си той да бъде разгледан.

Още: Попов: Въглищните централи ще затворят, защото не са конкурентни и не издържат на пазара