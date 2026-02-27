Спорт:

Инфлацията в Япония е невиждана от 16 месеца

Годишната основна инфлация в Токио се е забавила през февруари и за първи път от 16 месеца е паднала под целта от 2 на сто на Японската централна банка, сочат данни, цитирани от Ройтерс. Основният индекс на потребителските цени в японската столица, който изключва цените на пресните храни, се е повишил с 1,8 на сто на годишна база през февруари след ръст от 2,0 на сто през януари.

Първо понижение под целевото равнище от октомври 2024 г. 

Това е първото понижение под целевото равнище от октомври 2024 г. насам. Пазарните прогнози бяха за увеличение от 1,7 на сто.

Забавянето отразява ефекта от държавните субсидии за горива, премахването на допълнителните такси върху бензина и отминаването на вълната от поскъпване на хранителните продукти.

Индексът, който изключва както пресните храни, така и горивата и се следи отблизо от централната банка като по-надежден показател за инфлационната тенденция, е нараснал с 2,5 на сто през февруари спрямо 2,4 на сто месец по-рано.

Икономистът от Daiwa Institute of Research Канако Накамура заяви, че данните сами по себе си едва ли ще променят намерението на централната банка да продължи с постепенно повишаване на лихвените проценти, тъй като забавянето е било очаквано.

Някои анализатори обаче посочват, че отслабването на инфлационния импулс може да даде аргументи на министър-председателя Санае Такаичи да настоява за по-бавно затягане на паричната политика. Вестник „Майничи“ съобщи, че Такаичи е изразила резерви относно евентуално допълнително повишаване на лихвите по време на среща с управителя на централната банка Казуо Уеда.

Според икономиста от Sompo Institute Plus Масато Коике евентуална промяна в курса на регулатора би могла да бъде обяснена с икономически данни, включително слабост на брутния вътрешен продукт и на инфлацията, а не с политически натиск.

През декември Японската централна банка повиши основната лихва до 0,75 на сто – най-високото равнище от 30 години – като част от стратегията за постепенно прекратяване на дългогодишната ултраоблекчена парична политика. Централната банка сигнализира, че е готова да продължи с повишенията, ако икономическите и ценовите ѝ прогнози се потвърдят.

Пламен Иванов
