Радар за икономика: Най-важните новини на 30 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 30 април 2026 г.

България е страната с най-висока инфлация в еврозоната

Годишната инфлация в България се е ускорила до 6,2 на сто през април 2026 г., което е най-високото равнище сред страните от еврозоната. Това показват предварителни данни на Евростат. Инфлацията в еврозоната като цяло се очаква да нарасне за четвърти пореден месец, достигайки 3,0 на сто през април спрямо 2,6 на сто през март, според оценката на Евростат, базирана на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Пазарите са в паника: Цената на петрола достигна нивата от началото на войната в Украйна

Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близкия изток след информации, че САЩ обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасенията от допълнителна ескалация. Повишението последва публикация на Axios, според която президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде информиран за нови военни опции спрямо Иран. Според изданието адмирал Брад Купър от Централното командване на САЩ ще се срещне с Тръмп, което сигнализира за сериозно обсъждане на възобновяване на бойните операции.

КЕВР обяви новата цена на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за май в размер на 35,98 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщи енергийният регулатор. Цената е с 4,99 на сто по-висока в сравнение с април.

На фона на енергийна криза: ЕЦБ обяви дългоочаквано решение за лихвите

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да не променя размера на основните лихви, съобщиха от институцията. То е взето на фона на покачващата се инфлация в еврозоната в резултат на ефектите от конфликта в Близкия изток, който доведе до рязко покачване на цените на енергията, подхрани инфлацията и по този начин оказа негативно влияние върху икономическите настроения.

Още: На фона на енергийна криза: ЕЦБ обяви дългоочаквано решение за лихвите

Външният дълг на България се е увеличил драстично: Данни на БНБ

Брутният външен дълг на България в края на февруари тази година възлиза на 65,269 млрд. евро (52,9 процента от прогнозния БВП) по предварителни данни, което е с 15,7023 млрд. евро или с цели 31,7 процента повече в сравнение с края на февруари 2025 г., когато е бил 49,5667 млрд. евро или 42,7 процента от БВП. Това съобщават от Българската народна банка (БНБ).

