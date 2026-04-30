Пазарите са в паника: Цената на петрола достигна нивата от началото на войната в Украйна

Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близкия изток след информации, че САЩ обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасенията от допълнителна ескалация, предаде Ройтерс. Повишението последва публикация на Axios, според която президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде информиран за нови военни опции спрямо Иран. Според изданието адмирал Брад Купър от Централното командване на САЩ ще се срещне с Тръмп, което сигнализира за сериозно обсъждане на възобновяване на бойните операции.

Фючърсите на сорта Брент, който е световен бенчмарк, поскъпнаха с над 5,7 процента до над 124 долара за барел – най-високото равнище от юни 2022 г., първите месеци на войната в Украйна.

Фючърсите на американския лек суров петрол се търгуват близо до нивата от 109 долара за барел (повишение от 2,27 на сто).

Вниманието на пазарите е насочено и към решенията за паричната политика на Европейската централна банка и Bank of England, както и към предстоящи макроикономически данни от САЩ. Очакванията са и двете централни банки да запазят лихвените проценти без промяна.

Конфликтът в региона започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесоха въздушни удари срещу Иран. В отговор Техеран ограничи корабоплаването през Ормузкия пролив – ключов маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Въпреки обявеното примирие, което временно намали интензивността на бойните действия, САЩ наложиха блокада на иранските пристанища. Преговорите за разрешаване на конфликта остават в застой, като Вашингтон настоява за обсъждане на иранската ядрена програма, а Техеран поставя условия, включително за контрол върху пролива и репарации за щетите от войната.

"Петролният пазар премина от прекален оптимизъм към реалността на сериозни прекъсвания на доставките в Персийския залив“, посочват анализатори от ING.

Представител на Белия дом заяви, че администрацията на Тръмп е провела разговори с петролни компании относно мерки за ограничаване на ефектите от евентуална продължителна блокада.

"Перспективите за бързо разрешаване на конфликта или за възстановяване на нормалния трафик през Ормузкия проток остават ограничени“, коментира анализаторът Тони Сикамор от IG.

Междувременно източници съобщиха, че групата ОПЕК+ вероятно ще обсъди ограничено увеличение на добива с около 188 000 барела дневно на предстоящата си среща. Решението ще бъде първото след обявеното излизане на Обединените арабски емирства от организацията, което се очаква да отслаби способността на групата да влияе върху глобалните цени.