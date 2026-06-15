Официално: Най-после мир с Иран. Отварят Ормузкия проток, петролът поевтиня ударно

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение, съобщи Ройтерс. По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Потвърждението на Тръмп дойде по традиционния начин - в социалната му мрежа Truth Social, а Шариф обяви новината в официалната си страница в "Х". В Truth Social Тръмп написа, че споразумението е завършено. Мирното споразумение ще бъде подписано на официална церемония в петък (19 юни) в Швейцария, заяви пакистанският премиер.

Засега конкретните условия на споразумението не са известни. Шариф каза, че то предвижда "незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан". Интересен щрих - Техеран е изчакал да мине полунощ и да стане понеделник местно време, за да няма подпис на рождения ден на Тръмп. Президентът на САЩ стана на 80 години на 14 юни. Иранската държавна телевизия обяви споразумението, но с акцент как САЩ били принудени да го подпишат:

СНИМКА: Getty Images

NOW: Iranian state TV announces U.S.–Iran peace deal. pic.twitter.com/kJeTySVerL — Clash Report (@clashreport) June 14, 2026

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Ормузкият проток и иранската ядрена програма

В публикацията си американският президент заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен "без такси" и че морската блокада от страна на САЩ ще бъде вдигната. "Кораби на света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!", написа Тръмп.

Ормузкият проток ще бъде отворен обаче след подписването на споразумението на 19 юни. Това обяви както Тръмп, така и иранската информационна агенция Tasnim.

Пазарите реагираха позитивно на съобщението за постигнатото споразумение за прекратяване на войната и цените на петрола в ранната азиатска търговия веднага спаднаха с 3-4 процента. Европейският сорт "Брент" поевтиня с 3,8 процента на борсите в Азия до 84,02 долара за барел, а цената на американския лек суров петрол се понижи с 4,1 процента до 81,40 долара за барел, съобщи БТА. В платформата на живо на CNBC се вижда, че цената продължава надолу - лекият суров петрол от САЩ вече е 80,41 долара на барел, а "Брент"-ът - 83,48 долара за барел.

JD Vance:



If the Iranians comply with this deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.pic.twitter.com/5wzwsANfEL — Clash Report (@clashreport) June 14, 2026

Засега беше писано и съобщавано многократно както в западни, така и от ирански медии, че проектът за споразумение предвижда отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската блокада, а по иранската ядрена програма ще текат преговори в рамките на допълнителни 60 дни. А иранската новинарска агенция Mehr продължава да препубликува 14-те точки, за които настоява Иран, включително, че САЩ и съюзниците им ще отделят 300 милиарда долара за възстановяване на нанесените от тях щети върху Иран в рамките на военните действия.

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Според високопоставен ирански източник, САЩ ще се съгласят да освободят замразени ирански активи на стойност 24-25 млрд. долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Същият източник е казал, че Иран се е съгласил да запази статуквото в сферата, включително да не обогатява уран и да не разширява ядрените си инсталации до постигането на окончателно споразумение. А големите европейски държави - Великобритания, Франция, Германия и Италия - също изразиха готовност да вдигнат европейските санкции срещу Иран. Но Mehr повтаря и иранското искане да няма преговори за иранските ракетни програми.

The New York Times обаче съобщава, че според Тръмп Съединените щати и Иран все още преговарят за ключови детайли на окончателното ядрено споразумение, включително дали Техеран ще спре обогатяването на уран за 15 до 20 години. Той каза, че при евентуална сделка Иран ще бъде ограничен до обогатяване на уран на ниско ниво, което "никога не би могло да бъде използвано от военните".

Огромно задоволство от постигнатото изрази и турският президент Реджеп Ердоган. В официално изявление той изрази надежда, че това ще е основата на дълготраен мир:

Turkish President Erdogan:



I view the agreement reached between the United States and Iran as an important development for establishing peace and tranquility in our region, and I welcome it with satisfaction.



I sincerely hope that this news, which the entire world has long… pic.twitter.com/QWANlAthZW — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

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