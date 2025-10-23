Войната в Украйна:

Радев с първа реакция след санкциите срещу "Лукойл"

Президентът Румен Радев заяви, че очаква държавата да предприеме всички необходими мерки, за да не се допусне горивна криза в България след наложените от САЩ санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл". "Очаквам да бъде осигурена пълна стабилност на пазара и да няма никакво прекъсване в снабдяването с горива – това е изключително важно за икономиката и за гражданите", подчерта държавният глава пред журналисти.

Припомняме, че Вашингтон въведе ограничения за двете компании заради войната в Украйна и предупреди, че може да последват и допълнителни санкции, ако Москва не се съгласи на прекратяване на огъня. Още: Радостин Василев за "Лукойл": Тръмп поставя под въпрос националната сигурност на България

Как сме засегнати?

Мерките засегнаха пряко и България, тъй като рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" попада в обхвата на санкционния режим заради руската собственост. Според издадената от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) генерална лицензия, до 21 ноември могат да се извършват всички трансакции и плащания, свързани с дейността на завода.

В този период страната трябва да реши как ще процедира с обекта – включително възможността за назначаване на специален управител или структурна промяна в собствеността. Премиерът Росен Желязков увери, че няма риск от недостиг, но предупреди, че финансовите ограничения могат да затруднят плащанията през системата SWIFT. Още: Борисов за "Лукойл": Не е шега работа, може да останем без гориво (ВИДЕО)

Междувременно Българската народна банка започна анализ на възможните ефекти върху банковата система от прилагането на американските санкции срещу руските енергийни компании.

Ивайло Анев
