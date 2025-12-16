Нов Закон за потребителския кредит: Таван на лихвите и ГПР, по-строга оценка за пригодност

Нов Закон за потребителския кредит, качен за обществено обсъждане, предвижда таван на лихвите и Годишния процент на разходите.

Според разписаните текстове ГПР по кредита да не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и във валута, определена с постановление на Министерския съвет.

Общите разходи, ако кредитът трябва да бъде погасен в срок до 3 месеца, не могат да бъдат по-високи от 20% от главницата на кредита, който трябва да бъде погасен в до 1 месец, и 30% от главницата, ако кредитът трябва да бъде погасен в до 3 месеца.

Още: Понижават се лихвите по потребителски кредити

Законопроектът също така посочва, че кредиторът не може да изисква плащане на такси и комисиони за усвояване и управление на кредита.

Видът, размерът и действието, за което се събират такси и/или комисиони, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора за потребителски кредит.

Рекламата на кредити - като на цигари

Рекламата на потребителски кредити ще бъде ограничена и ще подлежи на регулации, подобни на рекламите на цигари. Всяко рекламно съобщение за кредит ще трябва да съдържа ясно и видимо предупреждение, че вземането на кредит струва пари, чрез израза "Внимание! Вземането на кредит струва пари" или друго подобно.

Още: Жилищните кредити нарастват с почти една трета за година

Този закон ще важи за по-големи суми - договори за потребителски кредити, чийто общ размер не надвишава 100 000 EUR, или равностойността им в друга валута по курса на Българската народна банка към датата на сключване на договора. Ще важи и за заеми, чийто общ размер надвиша максималния, но които не са обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, предаде Фокус.

Тук ще попадат и договорите за кредит под формата на овърдрафт, както и на свръховърдрафт. Регулациите ще важат и за заеми, които се изплащат разсрочено или по друг начин на погасяване на задължение, когато потребителят вече е в неизпълнение или е вероятно да изпадне в неизпълнение.

Източник: iStock

Забрана на задължителните обвързващи практики

Новият закон забранява сприлагане на обвързващи практики, например продажби на задължителни застраховки.

Още: Кредитните милионери се увеличават ударно: Данни на БНБ

Същевременно, законопроектът допуска предлагането или сключването на договор за кредит в пакет с други отделни финансови продукти или услуги, при което договорът за кредит се предлага на потребителя и отделно, но не непременно при същите условия.

Забранява се и сключване на споразумение с потребителите за закупуване на допълнителни услуги чрез опции по подразбиране, предварително отметнати полета, бездействие или мълчаливо съгласие на клиента.

Въвеждат се изисквания за отговорно кредитиране, включващи задължение за кредитните посредници и за кредиторите да действат честно, справедливо, прозрачно и професионално и да вземат предвид правата и интересите на потребителите, както и свързаните с това изисквания по отношение на възнаграждението, знанията и уменията на служителите на кредиторите и кредитните посредници.

По-строги изсквания за кредитоспособност, ще можем да оспорваме оценките

Законопроектът предвижда по-строги изисквания за оценка на кредитоспособността на потребителите. Личните данни, събрани за предвиждане на кредитоспособността, не трябва да надвишават строго необходимото за извършване на такава оценка.

Кредит ще се отпуска на потребителите, само когато резултатът от оценката на кредитоспособността показва, че задълженията могат да бъдат изпълнени по начина, предвиден в договора.

Когато оценката се прави на база автоматизирана обработка, включително и профилиране, потребителят има право да поиска и получи човешка намеса от страна на кредитора, съдържателно обяснение на оценката, да изрази своята гледна точка и да може да я оспори.

Законът въвежда изискване за регистрация за кредитните посредници за потребителски кредит и за част от кредиторите, които не са обхванати от изискване за регистрация.

Целта е да се ограничи безотговорното кредитиране и да се защитят уязвимите потребители, като същевременно се осигури стабилна и устойчива бизнес среда.