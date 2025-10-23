БНБ се активизира заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и даде оценка на риска за банките ни

На системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната. Кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това обяви БНБ на официалния си сайт предвид наложените нови санкции на САЩ срещу Русия - този път срещу "Лукойл" и "Роснефт". За България проблемът е, че бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим" е част от руската компания, което потвърди отново и премиерът Росен Желязков, от Брюксел - Още: Не само санкции, но и някои ракети: Тръмп най-после натисна Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Как така обаче кредитните институции т.е. банките на първо място самостоятелно ще решават? Те трябва да го правят, спазвайки Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съответно, трябва да оценяват дали има риск САЩ да им наложат вторични санкции, тъй като има взаимоотношения с някой (първично) санкциониран. Под "някой" се разбират както юридически лица, така и физически.

"От гледна точка на икономическите последици, потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в Република България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор", признава още БНБ. И напомня, че има срок да се уредят "текущи задължения" - до 21 ноември.