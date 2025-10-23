"Чакахме доста дълго": Тръмп наложи тежки санкции на "Роснефт" и "Лукойл" (ВИДЕО)

САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс ."Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции", се казва в официално съобщение на американския министър на финансите Скот Бесент. Министерството на финансите на САЩ заяви, че санкциите са наложени поради "липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирния процес" и че ще "намалят способността на Кремъл да набира приходи за военната си машина и да подкрепя отслабената си икономика".

Какво пише в документа за санкциите?

В резултат на днешното действие, всички имущества и интереси в имуществата на посочените по-горе лица, които се намират в Съединените щати или са във владение или под контрола на лица от САЩ, се блокират и трябва да бъдат докладвани на OFAC /Службата за контрол на чуждестранните активи/. Освен това, всички юридически лица, които са собственост, пряко или непряко, индивидуално или в съвкупност, на 50% или повече от едно или повече блокирани лица, също са блокирани. Освен ако не са оторизирани от общ или специфичен лиценз, издаден от OFAC, или са изключени, правилата на OFAC по принцип забраняват всички транзакции от американски лица или в рамките на (или транзитно през) Съединените щати, които включват имущество или интереси в имущество на блокирани лица.

Нарушенията на санкциите на САЩ могат да доведат до налагане на граждански или наказателни санкции на лица от САЩ и чужбина. OFAC може да наложи граждански санкции за нарушения на санкциите на базата на строга отговорност. В допълнение, чуждестранните финансови институции, които извършват или улесняват значителни транзакции или предоставят услуги, свързани с военно-промишления комплекс на Русия, включително лица, блокирани съгласно E.O. 14024, рискуват да бъдат санкционирани от OFAC.

Освен това, участието в определени транзакции, свързани с лицата, посочени днес, може да доведе до налагане на вторични санкции на участващите чуждестранни финансови институции. OFAC може да забрани или да наложи строги условия за откриване или поддържане в Съединените щати на кореспондентска сметка или сметка за плащания на чуждестранна финансова институция, която съзнателно извършва или улеснява значителни транзакции от името на лице, посочено съгласно съответния орган. В заключение се казва, че силата и целостта на санкциите на OFAC произтичат не само от способността на службата да посочва и добавя лица в списъка, но и от готовността му да премахва лица от списъка в съответствие със закона. Крайната цел на санкциите не е да наказват, а да доведат до положителна промяна в поведението, пише още в документа.

Отменената среща с Путин

На среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на САЩ Доналд Тръмп отново потвърди, че е отменил срещата със стопанина на Кремъл Владимир Путин, съобщиха агенциите. "Отменихме срещата с президента Путин", посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. "Просто не ми се струваше правилно. Не ми се струваше, че ще постигнем резултата, който трябва да постигнем. И затова я отмених, но ще я оставим за в бъдеще", обясни Тръмп.

Американският президент заяви, че се надява новите санкции срещу Русия, обявени тази вечер, включително срещу двата най-големи производителя на петрол "Роснефт" и "Лукойл", да подтикнат Путин да "се вразуми" в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. "Почувствах, че е време за санкции. Чакахме доста дълго", уточни той.

Доналд Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет, че все още вярва, че Владимир Путин иска да сложи край на войната в Украйна. "Единственото, което мога да кажа, е, че всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори и след това те не водят доникъде“, казва Тръмп. "Бих казал, че е време да сключим сделка. Много хора умират", добави той.

"Мисля, че той искаше цялото нещо (Украйна), но смятам, че сега е готов да води преговори. Ние не искаме той да получи цялото нещо", каза още Тръмп.

Припомняме, че по-рано Европейският съюз одобри 19-ия си пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна. Тя включва забрана на внос на руски втечнен природен газ и ограничаване на влизането на руски дипломати в страните от съюза.

За ракетите "Томахоук"

Доналд Тръмп на практика отряза окончателно Украйна, че може да получи далекобойни ракети "Томахоук". "Проблемът с "Томахоук" е, че ще отнеме минимум шест месеца, а обикновено е нужна една година, за да се научат как да ги използват. Те са много сложни, така че единственият начин да бъдат изстреляни е, ако го направим ние, но ние няма да направим това", обясни той.

"Трябва много интензивно обучение. Това е много мощно, много точно оръжие и именно това вероятно го прави толкова сложно. Но ще отнеме година интензивно обучение, за да се научите как да го използвате. Ние няма да учим други, това е прекалено напред в бъдещето", добави той.

Тръмп отново заяви, че САЩ не изпращат оръжия на Украйна, а ги продават на НАТО. Той не пропусна да нападне и предшественика си на поста. "Байдън даде 350 милиарда долара в оръжия и пари в брой на Украйна. Това бе много глупаво от негова страна. Ние ги продаваме на НАТО и те решават къде да ги използват, не е задължително да е в Украйна", заяви още американския президент пред Марк Рюте.

Американският президент опроверга информацията на Уол Стрийт Джърнал, че е дал разрешение на Украйна да изстрелват ракети дълбоко на руска територия. "Не съм прави това. те не ползват наши ракети, те ползват други, мисля, че европейски ракети, върху които нямам контрол. Но те не изстрелват наши оръжия", уточни той и нарече новината фалшива.

За ядрените оръжия

"Ние имаме най-много ядрени оръжия, Русия е втора, Китай е трети с голяма разлика, но те ще се изравнят след 4-5 години. Твърде много са, говорим за деескалация и мисля, че ще включим и Китай в това", обясни още той. Тези твърдения на Тръмп на практика опровергават общоприетите факти, че най-голям брой ядрени бойни глави в света притежава Русия.

