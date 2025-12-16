Силно земетресение удари гръцки остров

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано във вторник в морската зона на 89 километра югозападно от остров Закинтос в Западна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Няма регистрирани пострадали или щети. Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, трусът е регистриран тази нощ в 01:41 ч. местно време на фокусна дълбочина от 8,5 километра, пише още гръцкото издание.

Последните земетресения в Гърция

Припомняме, че на 6 декември земетресение с магнитуд 4,8 удари Пелопонес, Южна Гърция. Трусът е регистриран в събота, но нямаше незабавни съобщения за щети. Земетресението е било на дълбочина 12,4 километра, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS). Междувременно германският изследователски център за геонауки (GFZ) първоначално е измерил земетресението с магнитуд 6,36 по скалата на Рихтер.

На 17 ноември земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия Скай. По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 11:44 ч. местно (и българско) време. Епицентърът е бил в морето на 7 км северно от селището Агиос Никитас, а дълбочината на огнището се оценява на 14,9 км. На 5 ноември земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер разлюля Североизточна Гърция. То беше усетено в почти половин Южна България. ОЩЕ: Силно земетресение удари Гърция