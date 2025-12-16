Впечатляващо: Откриват най-големия тематичен парк за лед и сняг (ВИДЕО)

Най-големият тематичен парк "Ледено-снежен свят" в китайския "град на леда" Харбин ще отвори врати за посетители на 17 декември за своето 27-мо издание. Паркът в Харбин - столицата на североизточната китайска провинция Хейлунцзян, се простира на рекордните 1,2 милиона квадратни метра и използва 400 000 кубични метра лед и сняг. Тазгодишната тема е "Лед и сняг, приказен свят", предаде Синхуа.

Повече за тазгодишния парк

Паркът ще включва три основни ландшафтни оси, голям тематичен парад, открита сцена и новопостроено съоръжение с площ от 5000 квадратни метра. Атракцията разчита и на технологични елементи като интелигентно осветление и изкуствен интелект.

В парка са планирани редица събития, включително церемонията по откриването на Международния фестивал на леда и снега в Харбин, международни състезания по ледени скулптури, мачове по футбол на сняг и хокей на лед, както и новогодишен концерт.

Билетите могат да бъдат закупени предварително чрез официалния WeChat акаунт на парка и други онлайн канали. Промоционалната цена от 298 юана (около 42 щатски долара) за билет за възрастен ще важи от 17 до 23 декември, след което ще се върне стандартната цена от 328 юана.

Източник: БТА