Раздаването на пари в държавния сектор създава илюзия за ръст на доходите и помпа инфлацията: Мнение

България е последна в ЕС с доста след предпоследните по Брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, който е най-точният измерител, но по доход на човек по съпоставими цени има цели четири държави зад нас. Това са Унгария, Словакия, Гърция и Румъния. Защо е така, обяснява в свой пост във Фейсбук икономистът и бивш съпредседател на Зелено движение Владислав Панев.

Дали България вече не е най-бедната държава в ЕС?

"Означава ли това, че България вече не е най-бедната държава в съюза?", пита той. И отговаря: Не, последни сме".

"А защо доходите ни по съпоставими цени са по-високи, отколкото в 4 държави? Понеже увеличаваме рязко бюджетният си дефицит и раздаваме яко пари от хеликоптера на свързаните с държавата, както и на фирми, които работят по обществени поръчки. Това покачва медианния доход", обяснява Панев.

"Общо взето предното ни място по този показател означава, че харчим повече, отколкото произвеждаме в сравнение със страните, които се представят по-зле от нас по него. Разпростираме се извън чергата си. Основно държавният сектор. И това е видно от по-важни данни като непрекъснатият спад на промишленото производство, на износа и на бизнес климата", посочва икономистът.

"В България доходите растат, но не и добавената стойност. Ако се чудите откъде идва инфлацията, воала. Няма как такъв модел да бъде устойчив. А повишените харчове през 2025 и 2026 ще ни направят още по-големи лъвове по доход по съпоставими цени. Вероятно гърците са били и по-напред преди 2009 година. Ама след това отнесоха много шамари заради неразумната си политика.

Така че данните не са повод да гърмим шампанско, а напротив, да се замислим доколко устойчив е растежа на доходите, когато срещу него нямаше ръст на производството на каквито и да е блага", подчертава Панев.