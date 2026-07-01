Реформа от днес: Само 10% от крипто платформите имат лиценз да работят, проверете своята

От днес, 1 юли, настъпва ключова промяна за пазара на криптоактиви в целия Европейски съюз. Днес изтича преходният период, установен с Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA), който позволяваше на регистрирани дружества да предоставят услуги без пълен лиценз. Вече всички доставчици ще трябва да притежават такъв, за да оперират законно на територията на ЕС.

А покрилите изискванията са малко. Според експерти по-малко от 10% от над 3000 регистрирани крипто фирми в Европа са получили MiCA лиценз за работа в ЕС. Ето защо е важно всеки, който държи криптоактиви на специализирана платформа, да провери дали тя има MiCA лиценз.

Проверете дали платформата ви има лиценз, много нямат

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Преди дни дигиталният предприемач Емилиян Енев предупреди ако държите крипто в европейска борса, да проверете това преди 1 юли.

"От 1 юли 2026 г. изтича преходният период по европейския регламент MiCA. След тази дата криптоборси и брокери без CASP (Crypto-Asset Service Provider) лиценз няма да могат законно да обслужват клиенти в ЕС. Преди MiCA хиляди криптокомпании работеха по различни национални правила в Европа. Днес по-малко от 210 имат пълно разрешение", написа Енев.

Той уточни, че някои от най-големите платформи все още преминават през лицензионна процедура. "Binance, най-голямата криптоборса в света по обем на търговия, е кандидатствала за MiCA лиценз през Гърция през януари 2026 г. Според Reuters гръцкият регулатор се очаква да отхвърли заявлението. Ако това се потвърди, Binance няма да може законно да обслужва клиенти от ЕС след 1 юли", написа Енев и беше прав.

Опитът на Binance да получи лиценз в Гърция за предлагане на услуги като търговия с криптовалути в ЕС действително пропадна. От платформата обявиха, че възнамеряват да запазят присъствието си в ЕС и ще направят нов опит да получат разрешение за дейност в Общността. Това обаче поставя под риск достъпа на милиони потребители до услугите ѝ.

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"Какво означава това за потребителите? На практика криптоактивите ви не са застрашени - те остават ваша собственост. Но платформата ще трябва да осигури организирано излизане, което означава, че клиентите ще трябва да изтеглят средствата си или да ги прехвърлят към лицензиран доставчик", коментира Енев.

Той допълни, че няколко големи платформи вече имат MiCA лиценз и могат да продължат да работят в ЕС, сред тях Coinbase, Kraken, Bitstamp by Robinhood, Revolut, Bitpanda и Bitvavo.

Само 2 български компании са получили лиценз

От 1 юли тази година единствено лицензираните компании имат право да предлагат услуги с криптоактиви в рамките на Европейския съюз, съобщават от Комисията за финансов надзор (КФН).

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Причина за това е края на преходния период съгласно Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA), през който регистрираните във водения от КФН регистър лица имаха право да предоставят услуги за криптоактиви без лиценз.

От регулатора посочват, че към настоящия момент КФН е лицензирала само две български дружества като доставчици на услуги за криптоактиви.

Потребителите могат да ползват услугите и на дружества, лицензирани в други държави членки на ЕС, които имат право да оперират в България след подадена нотификация до КФН.

КФН посочват, че Европейският орган по ценни книжа и пазари (ESMA) води регистър на всички доставчици на услуги за криптоактиви, лицензирани от компетентните органи на държавите членки.

Ако сте клиент на нелицензиран доставчик на услуги за криптоактиви, трябва да преустановите отношенията си с този доставчик, като той е длъжен да изготви план за прекратяване на дейността си и да Ви съдейства в процеса на прекратяване на отношенията, посочва КФН. Клиентите имат възможност да прехвърлят криптоактивите си при лицензиран доставчик на услуги за криптоактиви, да ги съхраняват в собствен портфейл или да закрият позициите си.

Нелицензиран доставчик няма право да предоставя нови услуги и може да извършва сделки с криптоактиви единствено във връзка с вече избрания от потребителя начин за преустановяване на отношенията с доставчика.

Новият Закон за пазарите на криптоактиви

В средата на миналата година у нас бе приет Закон за пазарите на криптоактиви, който въведе в националното законодателство мерки за осигуряване на условия за прилагане на изискванията на регламенти на Европейския съюз относно пазарите на криптоактиви.

Преди приемането на тези текстове компаниите, предлагащи услуги с криптоактиви у нас, имаха задължението единствено да бъдат вписани в електронен списък, поддържан от Националната агенция за приходите, за целите на мерките срещу изпиране на пари.

След приемането на новото законодателство този списък бе прехвърлен към КФН, като вписаните над 200 компании за криптоактиви у нас имаха срок до средата на тази година да кандидатстват за лиценз.