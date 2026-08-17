Гърция изплаща предсрочно 13 млрд. евро дълг: Какво е посланието?

Южната ни съседка Гърция планира да изплати около 13 милиарда евро дълг предсрочно през 2026 г. в опит да намали нивото на задлъжнялост под това на Италия до края на годината, според източник, цитиран от Bloomberg. Освен всичко друго, планът включва изплащане на заеми от приблизително 2,5 милиарда евро към Европейския механизъм за стабилност, както и облигация от 2,2 милиарда евро, чийто срок изтича през 2027 г.

Същевременно се очаква наличността на държавни ценни книжа да бъде намалена с 1,2 милиарда евро до 31 декември.

Припомняме, че държавният дълг на Гърция - най-високият в еврозоната през последните две десетилетия - се е свил с повече от 60 процента до 145,9% от брутния вътрешен продукт миналата година от пика от 209,4% през 2020 г. ОЩЕ: Скоро Гърция няма да е най-задлъжнялата страна в еврозоната

Защо го прави?

„С този ход гръцката държава изпраща послание за допълнително уверение към институциите, рейтинговите агенции, но най-вече към международната инвестиционна общност, че действа далновидно, своевременно и в безопасен момент, за да намали допълнително вече намалените си годишни брутни финансови нужди след 2032 г.“, заявиха служители на финансовото министерство.

Гръцките планове за следващите години

Предсрочните погасявания ще продължат и през следващите години, така че заемът да бъде напълно изплатен до 2031 г., вместо първоначалния план за 2041 г., заявиха същите служители. ОЩЕ: 15 години след началото на дълговата криза: ЕС извади Гърция от черен списък