С ракети и дронове Украйна "по братски" свали ударно цената на руската пшеница

Цената на пшеницата в Русия е паднала с почти 25% след като украинските далекобойни дронове, морски безпилотни системи и ракети съсипаха зърнените терминали в най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Операцията беше определена като първа по рода си, с комбиниране на толкова различни оръжия от украинска страна.

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За срива в цената пише руският бизнес ежедневник "Комерсант", като се позовава на данни и анализ на "Совекон". "Совекон" е водещ руски аналитичен център и консултантска компания, специализирана в пазарите на зърнени и маслодайни култури в Черноморския регион.

Съгласно информацията, средната цена на пшеницата от трети клас в Русия през седмицата от 10 до 16 август е била 11 500 рубли за тон, което е поевтиняване с 2,8%. Цената на четвърти клас е паднала с 3,1%, до 11 000 рубли за тон, на пети - с 2%, до 10 000 рубли. Ечемикът на вътрешния пазар е поевтинял с 5,6% за седмицата, до 9700 рубли. На годишна база цената на пшеницата от четвърти клас обаче е паднала с 24%, като общата цена е най-ниската от 2024 г. насам.

Директорът на "Совекон" Андрей Сизов обяснява това със спирането на работата на трите терминала в пристанището на Новоросийск след украинските удари. Освен това, поради ниските цени, фермерите в Русия отлагат продажбата на зърно. Поради ограниченията върху доставките на руска пшеница, пшеницата от Канада, Европейския съюз и Съединените щати става по-скъпа.

Спирането на износа през Азовско море може да доведе до факта, че през втората половина на годината износът на цялото руско зърно ще намалее с 6,5 милиона тона, съобщава Kpler. Това ще се отрази най-забележимо на доставките за страни от Близкия изток и Турция, които са ключови купувачи на руска пшеница. Анализаторите предупреждават, че ако ситуацията с износа не се подобри през август, руските производители на зърно може да се сблъскат с криза на рентабилността. Увеличението на предлагането при ограничени възможности за износ води до презапасяване на пазара, докато себестойността на производството продължава да се увеличава, а цената на крайния зърнен продукт в Русия намалява.

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