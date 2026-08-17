Игра на криеница: Страните от Персийския залив прекарват тайно петрол през Ормузкия пролив

Страните от Персийския залив организирали тайни доставки на петрол през Ормузкия пролив. Според Bloomberg Обединените арабски емирства, Ирак, Катар и Кувейт транспортират над 4 милиона барела петрол дневно през Ормузкия пролив, използвайки танкери с изключени транспондери. След преминаването през пролива суровият петрол се прехвърля на други плавателни съдове в Оманския залив, откъдето се транспортира към крайните дестинации.

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Мащабът на операцията е видим дори от космоса. На 11 август Bloomberg отчита около 150 плавателни съда край бреговете на Оман, докато през януари броят им е бил приблизително 40. Въпреки рисковете, Саудитска Арабия също се подготвя да използва този маршрут.

Поради скрития характер на тези превози е трудно да се оцени обемът на петрола, транспортиран през пролива. Bloomberg обаче отбелязва, че той вероятно надхвърля прогнозираните от пазара четири милиона барела на ден.

В доклада се посочва, че тези курсове се извършват от месеци, но проследяването на количеството петрол, превозвано от въпросните "тъмни" танкери, представлява предизвикателство както за търговците, така и за анализаторите.