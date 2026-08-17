Държавният интерес и Пловдивският панаир: Гълъб Донев взе важно решение

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев е взел решение за Пловдивския панаир, като е потвърдил защитата на държавния интерес и всички процесуални действия извържени от министъра на икономиката и индустрията по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. За целта той е подал заявление до Върховния касационен съд. Заявлението е подадено днес, 17 август 2026 г., съобщават от финансовото министерство.

Така на практика Гълъб Донев не позволи делото да бъде прекратено и да отпадне последната пречка в Търговския регистър да се впише Георги Гергов като едноличен собственик на Пловдивския панаир. ОЩЕ: "Последен шанс": ПП призоваха Радев да спре кражбата на Пловдивския панаир

Сагата с Пловдивския панаир

Досега битката за Пловдивския панаир се водеше от Министерството на икономиката. Последно миналия август Петър Дилов от кабинета "Желязков" обжалва пред ВКС решението на Апелативния съд – София, което частично отмени решението на Софийския градски съд (СГС). То обяви за нищожно прехвърлянето на акциите на община Варна на дружеството "Пълдин Туринвест" АД на Гергов. Сагата с въпросните 29% тече вече 10 години. Те бяха прехвърлени на "Пълдин Туринвест" от бившия варненски кмет Иван Портних, като това щеше да направи Гергов мажоритарен собственик на панаира.

А тези акции преминаха в ръцете на община Варна през 2016 г. в замяна на т.нар. дупка в центъра на морската столица, също притежавана от Георги Гергов. През 2017 г. варненският общински съвет реши да върне тези акции на държавата, но по-късно стана ясно, че това решение не е изпълнено. През 2022 г. Гергов се опита да приложи същата схема и отново да придобие акциите, за което се води настоящият съдебен спор.

Когато икономически министър беше Богдан Богданов, министерството подаде жалба срещу тази схема, с която беше оспорено и правото на община Варна да притежава акции на панаира. Преди две години излезе първото решение на СГС, с което прехвърлянето им към "Пълдин Туринвест" беше обявено за незаконно, но беше отхвърлено искането предоставянето им на община Варна да се обяви за нищожно.

Това решение беше обжалвано и от министерството – във втората му част, и от "Пълдин туринвест" - в първата му част. Така се стигна до решението на Софийския апелативен съд от юли 2026 г., който реши да отмени досегашното съдебно решение, с което беше спряно прехвърлянето на акциите на Община Варна в Пловдивския панаир на "Пълдин Туринвест".

По-късно беше образувано и дело във ВКС, а действията на министъра на финансите бяха от решаващо значение и определяни като последен шанс. ОЩЕ: Ново начало: Пловдивският панаир пак може да се окаже в ръцете на Гергов