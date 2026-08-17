След 5 часа преговори: Ясна е новата формула, която ще определя минималната заплата

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата, при който промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя в какви граници може да нарасне минималното възнаграждение. Това съобщиха от Министерството на финансите и от Министерството на труда и социалната политика.

Четирите индикатора са:

индексът на цените на малката потребителска кошница,

брутната медианна работна заплата,

брутната средна работна заплата

брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години.

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Индексът на цените на малката потребителска кошница ще се използва за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата с оглед издръжката на живот. Брутната медианна работна заплата ще отчита общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, а брутната средна работна заплата – темпа на растеж на възнагражденията. Брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години ще служи за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Снимка: МФ

Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон между долна и горна граница. Долната граница ще бъде равна на минималната работна заплата за предходната година, а горната ще се определя от среднопретеглената стойност на четирите индикатора. Данните за тях ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт за завършена година.

Процедурата за определяне на минималната работна заплата ще включва няколко етапа. До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да бъде определена минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е изчислена горната граница.

Работодателите и синдикатите ще имат срок до 15 май да договорят размера на минималната работна заплата, а до 31 май да изготвят доклад. Въз основа на доклада на социалните партньори Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.

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Адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки три години, посочват от Министерството на финансите.

Имаме много сериозен напредък по определянето на механизма, по който ще се изчислява формулата на минималната работна заплата за 2027 г., като остават още няколко детайла, свързани с официалните статистически данни и критериите за адекватност на възнаграждението. Това каза социалният министър Наталия Ефремова пред журналисти.

Преговорите за минималната работна заплата продължават, като очакванията са в четвъртък Националният статистически институт да успее да представи данните за изменението на медианната работна заплата, за да се види и конкретната формула. Това казаха пред журналисти председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев и президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров след срещата в Министерството на финансите.

Разговорите днес продължиха повече от пет часа.

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