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Рекордни разходи за пенсии: Държавата е платила над 6 млрд. евро за шест месеца

17 август 2026, 10:27 часа 874 прочитания 0 коментара
Снимка: ОДМВР Шумен
Рекордни разходи за пенсии: Държавата е платила над 6 млрд. евро за шест месеца

Близо 6,5 млрд. евро са разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване през първите шест месеца на 2026 г. Спрямо същия период на 2025 г. сумата се увеличава с 603,6 млн. евро, или с 10,2%, показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ). Най-голямото перо в бюджета на държавното обществено осигуряване остават пенсиите. Общите разходи към края на юни достигат 7,28 млрд. евро, което е с 643,3 млн. евро, или 9,7% повече, отколкото през първата половина на 2025 г.

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През юни 2026 г. пенсионерите в България са 2 069 079 души. За година броят им се увеличава с 12 701 души, или с 0,6%. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през юни достига 517,08 евро. Това е с 42,34 евро повече спрямо юни 2025 г., което представлява увеличение от 8,9%.

Ръстът на разходите за пенсии е по-висок от увеличението на броя на пенсионерите, като основната разлика идва от по-високите размери на изплащаните пенсии.

За първото полугодие приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване са 4,11 млрд. евро. Те нарастват с 403,1 млн. евро, или с 10,9%, спрямо същия период на 2025 г. Нетният размер на трансферите по бюджета на ДОО към края на юни е 3,18 млрд. евро.

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Освен пенсиите, значително перо са паричните обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. За тях през първата половина на 2026 г. са изплатени 735,6 млн. евро, което е с 38,3 млн. евро повече спрямо същия период на 2025 г. Увеличението е 5,5%.

Отделно приходите в Учителския пенсионен фонд достигат 39,2 млн. евро, а разходите - 33,8 млн. евро. Разходите на фонда са с 4,9 млн. евро повече спрямо първото полугодие на 2025 г.

Данните показват, че както приходите, така и разходите на общественото осигуряване растат с близки темпове, но пенсиите продължават да формират основната част от разходите на системата.

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Пенсионери НОИ Пенсии бюджет на ДОО
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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