ЕС планира данък върху транзакциите с криптовалути и онлайн хазарта

За да подобри финансовото си положение и за да не се налага да вдига вноските на държавите-членки, ЕС ще трябва да прибегне към въвеждането на някои нови налози. Такива биха могли да са дигиталният данък, данъкът върху транзакциите с криптовалути, както и върху онлайн хазарта.

Такава позиция застъпиха от Европейския парламент по отношение на собствените ресурси на ЕС в неговия следващ бюджет, оповестена от докладчика по бюджета - евродепутатът от ЕНП Зигфрид Мурешан на днешното пленарно заседание на Европарламента в Страсбург.

Няма пари за всичко

Предложеният от Комисията бюджет 2028-2034 г. е на стойност 1,8 трлн. евро.

Според еврокомисаря по бюджета Пьотър Серафин Комисията е предложила бюджет на нивото на общите предизвикателства - повече инвестиции в сигурността, конкурентоспособността и глобалната роля, като същевременно се запазва подкрепата за политики като сближаване и общата селскостопанска политика.

Той обаче добави, че ЕС не може да си позволи всичко. "Има голям фискален натиск пред страните членки. Трябва да изберем какво да финансираме и да го направим отговорно", каза Серафин, цитиран от БНР.

Докладчикът за следващия бюджет на ЕС Мурешан предлага дълговете на ЕС да бъдат изплатени от нови собствени ресурси на Общността. По думите му, това ще позволи да се добавят още 10% към програмите и проектите, които са особено необходими.

Новите предложения

"По повод въвеждането на собствените ресурси, Европейският парламент има 3 нови предложения - ресурси от приходите на дигитално облагане, базирани на транзакциите с криптовалути и от онлайн хазарта", коментира Мурешан.

"Ако искаме да финансираме правилно приоритетите си, да избегнем орязванията, да изплатим и да не увеличаваме значително вноските на страните-членки, тогава собствените ресурси са неизбежни, особено в цифровата сфера", подчерта той.

"Ако най-големите световни дигитални гиганти се облагодетелстват от нашия единен пазар, е справедливо те също да допринасят с нещо за ресурсите на неговия бюджет. Не можем да орежем финансирането на нашите фермери и изследователи, докато световните технологични гиганти се възползват безплатно от европейския единен пазар", допълни той.

Дебатите продължават. Гласуването по позицията на Европарламента е предвидено в ранния следобед.