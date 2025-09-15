Румъния пак ни изпревари: Скоро влиза в "Клуба на богатите"

Румъния може да завърши процеса на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през следващата година. Това съобщи президентът на страната Никушор Дан след среща с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, който е на посещение в Букурещ. Организацията е известна още като "Клуба на богатите".

В публикация на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук той отбеляза, че над половината от техническите оценки вече са успешно завършени. „Ако поддържаме това темпо, Румъния ще се присъедини към ОИСР догодина“, уточни държавният глава.

Според него присъединяването към организацията дава няколко предимства: международно признание на статута на развита страна, повишена конкурентоспособност при привличането на чуждестранни инвестиции и интерес от страна на институционалните инвеститори, както и възможност за получаване на по-изгодно финансиране за развитие.

„Присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще бъде още една опора за модернизацията на страната ни и за утвърждаването на нейния статут сред консолидираните демокрации“, каза на свой ред премиерът Илие Боложан, предаде БТА.

По думите му три години след получаването на пътната карта Румъния се приближава все повече към постигането на целта.

