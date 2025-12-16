Любопитно:

Заради стачка на младите лекари: Вижте къде болниците масово отменят прегледи и операции

Младите лекари специализанти се вдигат на ефективна стачка. Това се случва във Великобритания, където болниците отменят десетки хиляди прегледи и операции.

Новината идва след като младшите лекари гласуваха с огромно мнозинство за отхвърляне на последното предложение на правителството, което имаше за цел да се избегне стачката тази седмица.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг и Британската медицинска асоциация бяха призовани да се споразумеят с помощ на независим медиатор за излизане от безизходицата в почти 3-годишния спор за заплащането и работните места в Англия.

Болниците в безизходица, отлагат се операции и химиотерапии

Здравните власти на Острова са силно притеснени за това как болниците ще се справят с настъпващия "супергрип" в светлината на 14-ата поред стачка на лекарите-ординатори, както сега наричат младшите лекари от март 2023 г. Болниците и в момента са препълнени заради невиждано тежката вълна на грип този сезон.

Стачката ще бъде 5-дневна и ще започне от четвъртък сутринта.

Шефове на болници сега са принудени да отменят или отложат близо 38 500 амбулаторни прегледа и лечения, включително операции, химиотерапия и лъчетерапия за рак, предаде БНР.

Източник: iStock

Друго опасение е, че старшите лекари и консултантите ще бъдат поставени под огромно напрежение да заместват и компенсират работата на по-младите си колеги по време на стачката.

Исканията - повече пари, повече места и предимство за местните лекари

Лекарският синдикат в страната нееднократно е повтарял исканията си - ново законодателство, което да гарантира, че местните лекари са с приоритет за специализирано обучение, увеличаване на местата за специализации през следващите 3 години, повишаване на заплатите и финансиране на задължителните такси за изпити и членство в Кралския колеж за лекари.

Стрийтинг заяви преди дни, че е предложил на синдикатът да отложи стачните действия за по-късно през януари, но медиците са отказали да направи това. Според министъра това е безотговорно решение, което може да постави в риск хиляди пациенти и да окаже още по-голям натиск върху и без това задъхващите се болници.

"Ръководството на Здравната каса ще трябва да започне да отменя отпуски на други лекари, за да могат те да покрият липсата на младите си колеги, а пациентите също ще бъдат засегнати заради евентуални отменени прегледи и операции", заяви той.

Властите планират да мобилизират възрасти медици, които да заместят младите специализанти докато те стачкуват.

Десислава Любомирова
