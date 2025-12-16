Пеевски, Гонзо, Левски и опорочената битка за титлата

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Българският футболен гранд Левски изигра най-силния си полусезон от много години насам, завършвайки есенния дял от кампанията на върха в класирането в Първа лига и с място на 1/4-финалите за Купата на България. "Сините" стигнаха и до плейоф срещу АЗ Алкмаар за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите на УЕФА, но не успяха да преборят по-класния нидерландски тим. През втория полусезон столичани ще спорят и за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Левски има реален шанс да спечели требъл в края на сезона. И на фона на тези отлични резултати, както и на чудесната игра под ръководството на Хулио Веласкес, някои хора всячески опитаха да опорочат и да умаловажат стореното от Левски.

Кой и защо опитва да опорочи и умаловажи стореното от Левски?

В началото на сезона Левски надгради представянето си от края на миналата кампания, която също завърши позитивно - със спечелените сребърни медали в първенството. "Сините" поведоха в класирането, а критиците на отбора побързаха да напомнят, че клубът редовно пука гуми в късна есен. Това обаче не стана. Левски продължи да трупа победи и да увеличава преднината си пред влезлия в криза шампион Лудогорец. Отговор не дойде и от ЦСКА, който записа поредния си антирекорд по старт на сезон в елитното първенство на България. Така изведнъж мнозина осъзнаха, че Левски действително се превръща в реален претендент. Някъде там започнаха да се появяват и първите странни твърдения - къде за политически пиар, къде с други цели.

Делян Пеевски бил купил титлата за Левски?!

Лидерът на една политическа партия, чието име няма да назовавам, за да не му правя излишна реклама, от нищото реши да излезе с гръмкото изказване, че Делян Пеевски купил титлата на Левски. Звучи много удобно - Левски е убедителен лидер, Делян Пеевски е подкрепял "сините" в миналото, а всеки в момента го използва за атаки, за да трупа политически дивиденти. Само че докато се напада Пеевски, страда и Левски. От клуба категорично заеха позиция, че се противопоставят на такива твърдения. Само че тези митове и легенди продължиха - и все без доказателства.

"Говори се, че..."

В предаването "ЕвроДикоф" водещият Сашо Диков попита дали наистина е уредена титлата за Левски. Как се урежда титла на Левски през 2025-та - нямам представа, но звучи като красива конспирация. Неговият гост Георги Градев отговори следното: "Така се говори. Говори се, че ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава. Така че предстои да видим какво ще направи Кирил Домусчиев по въпроса. Но ние не можем да знаем с теб, не сме били в стаята."

Замесиха и Гонзо в "уредената титла" на Левски

Откъде изскочи и Георги Иванов - Гонзо в цялата далавера по уреждането на титлата на Левски, не стана ясно. Той обаче може да се счита за пътник, ако нещо се "обърка" и Левски не стане шампион. Също - в коя стая се е уреждала тая титла и кои са били присъстващите, също не става ясно. Навярно Пеевски, Гонзо, Сираков, а сигурно и Домусчиев. Макар че се очаква някакво действие от Домусчиев, така че той сигурно не е замесен... Въобще всичко това звучи много загадъчно и интересно, но е толкова имагинерно, че е достойно за сценарий на фентъзи. Може да влезе като сюжетна линия и в новия сезон на "Под прикритие".

Левски сам си заслужи позицията, в която се намира днес

Само че хората, които са следили изкъсо българския шампионат, могат да отговорят на тези фантасмагории с факти. Левски игра най-силния футбол през целия първи полусезон и в нито един момент не се видя отбор, който да е по-добър в игрово отношение. Дори и Лудогорец, който доминираше през последните 14 години. Хулио Веласкес направи изключителен колектив на "Герена", който мачкаше в почти всеки един мач. Загуби някои двубои като тези с ЦСКА и Славия в края на сезона, но първото поражение бе класическо загубено дерби - с много нерви, димки, бавене на играта лежане по тревата и малко футбол. А в другия мач видяхме нещо тотално нелогично от Веласкес, което също провокира съмнения за задкулисни сценарии.

Това е и единственият мач, в който се видя липса на феърплей - защото да направиш 8 смени за ключов мач и да излезеш с резерви срещу един от отборите в най-добра форма, наистина изглеждаше странно. Не е честно за първенството, независимо дали този мач ти е маловажен, дали искаш да си пазиш играчите и т.н. Но дори и в този мач със Славия се видя себераздаване от Левски на терена - колкото им позволяват възможностите. Създадоха положения, но не успяха да вкарат, а Славия пък бе клиничен в малкото си чисти положения. Та дори и тази загуба не изглеждаше "уредена" в смисъла, който всички знаем от миналото.

След един полусезон Левски напълно заслужено е лидер с 44 точки - със 7 пункта пред втория ЦСКА 1948, с 10 пункта пред третия Лудогорец, който има да изиграва мач с Берое, с 11 пункта пред Черно море и с 13 пункта пред ЦСКА. Разликата за "сините" е факт не защото някой им е купил титлата, а защото играха най-силно и показаха най-голямо постоянство от лятото до зимата. И всички приказки, че някой нещо е уредил в полза на Левски, звучат обидно и омаловажаващо труда на всички на "Герена". Независимо от клубни пристрастия, независимо дали Левски ще стане шампион в края на сезона - не е справедливо да се опорочава битката за титлата по този начин. Левски сам си заслужи позицията, в която се намира днес - това са фактите. Другото са измислици.

Автор: Стефан Йорданов

