Руският газ за Китай и "Силата на Сибир 2": Наяве са неясноти за радостта на Путин

Подписахме юридически обвързващ меморандум за изграждането на газопровода "Силата на Сибир 2" с капацитет от 106 млрд. кубични метра - това обяви ръководителят на руския газов монополист "Газпром" Алексей Милер по време на визитата на руския лидер Владимир Путин в Китай, която трая няколко дни. Самият Путин повтори това - но от китайска страна няма такова потвърждение, пише The Washington Post.

Според информацията на американската медия, Китайската национална петролногазова корпорация (CNPC) още не е потвърдила подписването на въпросния меморандум. В комюникето от китайска страна се съобщава за "сътрудничество в инфраструктурата и енергетиката", без въобще да се говори за "Силата на Сибир 2" конкретно.

Съгласие или не точно

Припомняме, че Пекин не бърза да реализира проекта и иска Москва да поеме всички разходи като строеж. "Е, най-накрая преговарящите страни постигнаха консенсус. Няма благотворителност от нито една от страните. Това са взаимноизгодни споразумения", каза Путин на пресконференция, с която отчете "успеха" за "Силата на Сибир 2". И каза двойно по-голямо число за доставките по бъдещата тръба, отколкото посочи Милер (106 млрд. кубични метра), обръща внимание The Washington Post.

"Правно обвързващ меморандум без цена или краен срок не е окончателно споразумение", коментира изявленията на руската страна за Financial Times Александър Габуев, директор на Центъра за Евразия "Карнеги Русия". Според него единствената реална сделка е било решението за увеличаване на преноса на газ по съществуващия газопровод "Силата на Сибир 1", докато по отношение на "Силата на Сибир 2" Китай само е заявил ясно, че е "заинтересован [от проекта] и е съгласен с маршрута през Монголия, но цената и условията трябва да бъдат обсъдени".

Руският газ и Китай

Междувременно, Reuters съобщи, че руската частната енергийна компания "Новатек" е доставила първия си товар от втечнен природен газ (LNG, ВПГ) от своя проект "Арктика 2". Това казал директор в "Новатек" пред РИА Новости. "Арктика 2" се намира под западни санкции.

"Арктика-2" започва да работи. Товаренето започна. Първият кораб влезе в Китай", заяви Евгений Амбросов, заместник-изпълнителен директор на "Новатек", цитиран от РИА. Товарът дошъл в Китай дни преди Путин да отиде на визита там - това показват данни на компанията за проследяване на товари "Кплер" (Kpler) и "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG), пише БТА.

"Новатек" обяви старт на износ на втечнен газ от проекта "Арктика 2" през декември 2023 г., но изостава от графика в доставките на газ заради недостиг на танкери от ледови клас и западните санкции срещу Москва заради водената от Русия война в Украйна. "Арктика 2" е основен руски проект за износ на втечнен газ - до 2030 годинатой трябва да покрива 20% от руския износ т.е. 100 млн. тона. Сега изнасяните количества са 3 пъти по-малки.

