"Газпром" подписа с Китай за нов газопровод и увеличаване на доставките

Руският държавен енергиен концерн "Газпром подписа с Китайската национална петролна корпорация (CNPC) правно обвързващ меморандум за изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2" до Китай и транзитния газопровод през Монголия - "Съюз Изток", който е продължение през монголска територия на руския газопровод "Силата на Сибир - 2", който ще свърже Русия, Монголия и Китай, предаде Ройтерс. Меморандумът бе подписано по време на посещението на руския диктатор Владимир Путин в Пекин.

Увеличаване на доставките

"Газпром" също така подписа и споразумение със CNPC за увеличаване на годишните доставки на природен газ за Китай чрез съществуващия тръбопровод.

Още: Путин и Си ще преговарят за дълго отлаган газопровод

"Газпром" и CNPC са постигнали споразумение за увеличаване на доставките на газ до 44 милиарда кубически метра годишно спрямо сегашните 33 млрд. куб. м, заяви Алексей Милер, главен изпълнителен директор на "Газпром", цитиран от РИА.

Също така двете държави са се споразумели да увеличат доставките на газ за Китай по Далекоизточния маршрут в Русия (газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", от който е изградено кратко разклонение, по което се доставя синьо гориво за Пекин) до 12 млрд. куб. м спрямо сегашните 10 млрд. куб. м.

"Газпром" и Китайската национална петролна корпорация подписаха днес и нов меморандум за стратегическо сътрудничество, който отразява нов етап в работата ни с енергийната компания на Китай по нови проекти“, каза Милер. Той посочи, че цената на доставките на газ за Китай е обективно по-ниска, отколкото за Европа, поради географските условия и логистичните разходи.

Още: Монголия постави прът в колелата на "Силата на Сибир-2“

"Знаете ли, чисто географски, цената на природния газ за Китай винаги ще бъде по-ниска", заяви той, отговаряйки на въпрос дали доставките на газ за Китай ще бъдат на по-ниска цена, отколкото за Европа. Той обясни, че газът се доставя до Китай от находища в Източен Сибир, а до Европа - от находища в Западен Сибир.

"Находищата в Западен Сибир са разположени много по-далеч от находищата в Източен Сибир до границата между Русия и Китай или Русия и Монголия. Съответно, транспортните разходи за доставки на газ до китайския пазар са значително по-ниски“, добави той.

Китайският пазар, както обясни Милер, е разположен по-близо, така че логистичните разходи са по-ниски и съответно цената е по-ниска.

Главният изпълнителен директор на "Газпром" допълни, че заплащането за доставките на руски газ за Китай в момента се извършва по равно в националните валути на Русия и Китай – в рубли и юани.