САЩ махат първи важни санкции срещу Русия? Рубио реагира бурно

Да бъдат вдигнати санкциите срещу Русия като част от мирния план на Доналд Тръмп за Украйна, за които редица медийни внушения са, че е реално окончателно оформен като предложение. Въпросът със санкциите се превърна в централна тема - поредното западно издание, което се занимава с тях и евентуалното им вдигане, е Politico.

Според материал на американската медия, в Белия дом обсъждат на първо място вдигане на санкциите срещу газопровода "Северен поток 2" - а Politico се позовава на 5 свои източника. Ироничното в случая е как Доналд Тръмп се хвали, че практически спрял това икономическо оръжие на Кремъл през първия си мандат - тогава той наложи санкции срещу "Северен поток 2", а Джо Байдън ги вдигна и ги върна след старта на пълномащабната война в Украйна, но сега слуховете, че това е един иструмент да се угоди на Путин точно от Тръмп са много силни - Още: "Северен поток" 2 с подкрепата на САЩ: Приятел на Путин му урежда сделка с Тръмп

Специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф е пръв поддръжник на вдигането на санкциите - и не само за "Северен поток 2", но и други, свързани с енергетиката, твърди още Politico. Конкретно изданието говори за санкциите срещу руския проект за втечнен природен газ "Арктика 2", който може да доставя до 13,2 милиона тона газ годишно, ако ги няма американските санкции, наложени от Байдън - Още: Германия публично разби задкулисните мечти на Тръмп и Путин за "Северен поток" (ВИДЕО)

Американският държавен секретар Марко Рубио реагира много бурно на материала, като написа следното в профила си в социалната мрежа "Х": "Това е недвусмислено невярно. Нито Стив Уиткоф, нито аз сме водили разговори за премахване на санкциите срещу Русия като част от сделка с Украйна. Това е журналистическа грешка. Ако Politico имат грам почтеност, те напълно ще оттеглят тази измислица".

This is unequivocally false.



Neither Steve Witkoff nor I have had any conversations about lifting sanctions against Russia as part of a deal with Ukraine.



This is journalistic malpractice. If @POLITICO has an ounce of integrity they will fully retract this piece of fiction. pic.twitter.com/AoYFz7wWLA