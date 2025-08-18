Срещата Тръмп-Путин:

Руският петрол за Унгария и Словакия спря напълно

Потокът на руски петрол към Унгария е напълно спрян, след като Украйна е поразила трансформаторна станция на петролопровода "Дружба", заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс. Унгария внася по-голямата част от суровия си петрол по петролопровода "Дружба", който транспортира руски суров петрол през Беларус и Украйна до Унгария, както и до Словакия. Тамошният оператор Transpetrol също съобщи за спиране на доставките.

Не е ясно кога ще се възобновят

Сиярто написа във "Фейсбук", че е разговарял с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, който му казал, че експерти работят по възстановяването на трансформаторната станция, но не е ясно кога ще бъдат възобновени доставките.

"Този последен удар срещу нашата енергийна сигурност е възмутителен и неприемлив", каза Сиярто. Той не предостави никакви подробности за мястото или времето на нападението.

Министерството на отбраната и въоръжените сили на Украйна, както и унгарската петролна компания MOL не отговориха веднага на запитванията за коментар. 

За разлика от много други страни от Европейския съюз, Унгария поддържа тесни политически и бизнес връзки с Русия и поддържа зависимостта си от руската енергия, след като Москва нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

От своя страна външният министър на Украйна заяви, че Унгария "вече може да изпраща жалби" до Москва, а не до Киев, след като унгарският му колега обвини Украйна в атака срещу руски петролопровод.

Андрий Сибиха нито потвърди, нито отрече обвиненията на Будапеща в изявлението си в "Х. "Русия, а не Украйна, е тази, която започна тази война и отказва да я прекрати. На Унгария от години се казва, че Москва е ненадежден партньор. Въпреки това Унгария полага всички усилия да запази зависимостта си от Русия", заяви той.

Спрени доставки и за Словакия

Междувременно словашката Transpetrol отчете спирането на доставките на петрол за Словакия по петролопровода "Дружба", пише в съобщение на компанията.

"Компанията не разполага с повече информация за причината за спирането, която е извън територията на страната. Транспортирането на петрол през словашката територия е осигурено и се извършва в съответствие с плана за изпомпване", обяви Transpetrol.

