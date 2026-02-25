Юркане и натиск на работа: Данни колко притиснати са българите

Колко точно сте претоварени в работа? Случвало ли се е постоянно да закъснявате със "задължителни" срокове, защото всичко ви затрупва? Днес е такъв ден. И вчера. И онзи ден. И предната седмица. Предният месец. Кога точно животът стана такъв ...

Днес, 25 февруари, в Националния пресклуб на БТА беше обявен стартът на националната инициатива "Скритият натиск: Ясно = честно" за разпознаване и превенция на т.нар. "тиха агресия". Какво е това - натиск, който не винаги изглежда като открит конфликт, но оставя след себе си напрежение, охлаждане на отношенията и спад на доверие. А национално онлайн проучване с представителна извадка (N=1002 души, 18–65 г.), представено от социолога Дивил Кулев, дава представа какво е положението в България.

Още: Ерата на AI пренарежда пазара на труда: Какви професии избира поколението Z

И така - ето ги най-типичните изрази на "тиха агресия" в България според проучването:

Поставяне на нова спешна задача без оглед на текущата натовареност: 69% от работещите посочват, че това им се случва често или постоянно.

Прекъсване или игнориране на мнение: 52% от работещите посочват, че това им се случва често или постоянно.

Какви са най-честите реакции при такива ситуации на натиск, който не е явен:

25.5%: "Правя го, но се чувствам използван/а"

16.8%: "Избягвам"

13.2%: "Кипва ми, но не го показвам"

И още данни - 66% оценяват влиянието на скрития натиск като значимо (57% "сравнително силно", 9% "силно").

Още: Психолозите са категорични за стреса: Ето как влияе на тялото ни