Спорт:

Юркане и натиск на работа: Данни колко притиснати са българите

25 февруари 2026, 13:14 часа 124 прочитания 0 коментара
Юркане и натиск на работа: Данни колко притиснати са българите

Колко точно сте претоварени в работа? Случвало ли се е постоянно да закъснявате със "задължителни" срокове, защото всичко ви затрупва? Днес е такъв ден. И вчера. И онзи ден. И предната седмица. Предният месец. Кога точно животът стана такъв ...

Днес, 25 февруари, в Националния пресклуб на БТА беше обявен стартът на националната инициатива "Скритият натиск: Ясно = честно" за разпознаване и превенция на т.нар. "тиха агресия". Какво е това - натиск, който не винаги изглежда като открит конфликт, но оставя след себе си напрежение, охлаждане на отношенията и спад на доверие. А национално онлайн проучване с представителна извадка (N=1002 души, 18–65 г.), представено от социолога Дивил Кулев, дава представа какво е положението в България.

Още: Ерата на AI пренарежда пазара на труда: Какви професии избира поколението Z

И така - ето ги най-типичните изрази на "тиха агресия" в България според проучването:

  • Поставяне на нова спешна задача без оглед на текущата натовареност: 69% от работещите посочват, че това им се случва често или постоянно.
  • Прекъсване или игнориране на мнение: 52% от работещите посочват, че това им се случва често или постоянно.

Какви са най-честите реакции при такива ситуации на натиск, който не е явен:

  • 25.5%: "Правя го, но се чувствам използван/а"
  • 16.8%: "Избягвам"
  • 13.2%: "Кипва ми, но не го показвам"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И още данни - 66% оценяват влиянието на скрития натиск като значимо (57% "сравнително силно", 9% "силно").

Още: Психолозите са категорични за стреса: Ето как влияе на тялото ни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
натиск работа претоварване оказване на натиск тиха агресия
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес