25 февруари 2026, 14:13 часа 231 прочитания 0 коментара
По-изгодни заеми и кредити заради Украйна: И България печели от решение на ЕК

От утре започва нова инициатива за осигуряване на по-лесен достъп до кредити за държавите от ЕС, граничещи с Украйна, Русия и Беларус. Това ще им помогне да се справят с предизвикателствата, свързани с войната, съобщи ЕК. Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния, и се осъществява в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Северната инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа и националните насърчителни банки от деветте засегнати държави. Предвижда се да бъдат осигурени поне 28 милиарда евро частни и публични инвестиции в тези региони.

България е сред най-засегнатите държави от ЕС от войната в Украйна, призна ЕК

Граничещите с Русия и Беларус региони са изправени пред най-сериозните последици от военното нападение срещу Украйна и страдат от сериозни търговски пречки и последиците от санкциите, налагани срещу Русия от ЕС, се посочва в съобщението. Допълва се, че ЕС предостави политическа, техническа и финансова подкрепа на тези региони за подобряване на инфраструктурата, икономическата устойчивост, отбранителните способности и възможностите за заетост. Отчита се, че е необходима допълнителна помощ.

В Румъния се сравняват с България и за цената на еднодневните винетки

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна Кредити България Европейска комисия кредит заеми
