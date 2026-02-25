Удвояване на производството, ако "Лукойл" продаде: Прогноза на министър

Добивите от петролното находище "Западна Курна 2“ в Ирак може да бъдат удвоени под управлението на Chevron. Това заяви иракският министър на петрола Хаиян Абдул Гани пред кюрдския телевизионен канал "Рудау", цитиран от Ройтерс. По думите на министър Хаиян Абдул Гани, американската петролна и газова корпорация започва изключителни преговори за поемане на операциите на руската компания "Лукойл“ в иракското находище.

750 000-800 000 барела на ден

Добивите от „Западна Курна 2“ може да бъдат удвоени – до 750 000-800 000 барела на ден, ако Chevron поеме иракските активи на "Лукойл“, смята министърът.

Ирак национализира петролното находище през януари, след като американските санкции срещу "Лукойл“ затрудниха оперирането му на международно ниво.

Находището "Западна Курна 2“ е едно от най-големите в света и е източник на около 10 процента от петролното производство на Ирак и 0,5 на сто от световните доставки.

Chevron си осигури изключителни права за преговори за активите за "Лукойл“ за една година. Така американската компания може да поеме контрола над находището от иракската държавна петролна компания "Басра Ойл Къмпъни“, която временно го оперира.

