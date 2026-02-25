Инфлацията в ЕС е на най-ниското си ниво от почти пет години

В Европейския съюз (ЕС) годишната инфлация през януари 2026 г. е достигнала 2,0 процента при 2,3 процента през декември 2025 г., което е най-ниската точка на инфлацията в ЕС от април 2021 г. Това показват окончателни данни на Европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес. Годишната инфлация в еврозоната пък се е забавила до 1,7 процента през януари 2026 г. спрямо 2,0 процента през декември 2025 г., като е най-ниската от септември 2024 г.

По страни

Най-ниски годишни стойности на инфлацията през януари са отчетени във Франция (0,4 процента), Дания (0,6 процента), както и във Финландия и Италия (по 1,0 процент).

Най-високи равнища са регистрирани в Румъния (8,5 процента), Словакия (4,3 процента) и Естония (3,8 процента).

В България годишната инфлация през януари 2026 е 2,3 на сто. През предходния месец показателят беше 3,5 на сто.

Спрямо декември 2025 г. инфлацията през януари т.г. е намаляла в 23 държави членки, останала е без промяна в една и се е повишила в три страни от ЕС. България попада в последната група, тъй като инфлацията у нас през януари се ускорява до 0,6 на сто след 0,1 през декември на месечна база.

През януари 2026 г. най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат услугите (1,45 процентни пункта), следвани от храните, алкохола и тютюневите изделия (0,51 пр.п.), неенергийните промишлени стоки (0,09 пр.п.) и енергията, която пък е отрицателни стойности (-0,39 пр.п.).