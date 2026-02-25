Радар за икономика: Най-важните новини на 25 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 25 февруари 2026 г.

Собственикът на "Лукойл Нефтохим" дава България на арбитражен съд

Швейцарската група Litasco, член на групата "Лукойл“ и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и "Лукойл България“ ЕООД, е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).

"Топлофикация София" е на 3 месеца от технически фалит: Идеи от експерти и успешни примери от Европа как да оцелее

"Топлофикация София" е на 25 милиона евро от технически фалит, т.е. от това дълговете ѝ да надвишат всичките ѝ активи. Със настоящото темпо на трупане на дълг дружеството е на около три месеца от подобен сценарий и се намира в "будна кома", смята енергийният експерт Борислав Колев - един от авторите на нов доклад на "Грийнпийс" - България, показващ влошаващото се състояние на "Топлофикация" и предлагащ осъществими идеи за оздравяването ѝ.

"Булгаргаз“ поиска ново поскъпване на природния газ

Изпълнителният директор на "Булгаргаз“ Веселин Синабов обяви днес, че от държавното дружеството предлагат за март цена на природния газ от 32,60 евро за мегаватчас (MWh) без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Синабов участва в откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено предложението на доставчика за цената на газа следващия месец. "Булгаргаз“ поиска ново поскъпване на природния газ

Властта прие удължителния бюджет за 2026 г. със срок - до приемането на редовен

Служебната власт прие проект на Закон за изменение и допълнение на т.нар. удължителен закон за бюджета. По думите на финансовият министър Георги Клисурски с промените се дава възможност, при последващо одобрение от Народното събрание, действието на удължителния закон да не бъде ограничено до 31 март, а да продължи до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г.

По-изгодни заеми и кредити заради Украйна: И България печели от решение на ЕК

Започва нова инициатива за осигуряване на по-лесен достъп до кредити за държавите от ЕС, граничещи с Украйна, Русия и Беларус. Това ще им помогне да се справят с предизвикателствата, свързани с войната, съобщи ЕК. Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния, и се осъществява в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Северната инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа и националните насърчителни банки от деветте засегнати държави. Предвижда се да бъдат осигурени поне 28 милиарда евро частни и публични инвестиции в тези региони.

