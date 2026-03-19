САЩ признаха каква каша са забъркали - може да облекчат санкциите върху иранския петрол заради цените (ВИДЕО)

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент призна в какъв фарс се е превърнала войната в Иран и как икономическите последствия от нея са излезли извън контрол. Той заяви на 19 март, че Вашингтон може в следващите дни да отмени ограниченията върху иранския петрол, който вече се намира в морето, като посочи, че обемът му възлиза на около 140 милиона барела. Целта е да се запълнят световните пазари с предлагане и да се спре покачването на цените на горивата, предизвикано от войната.

В интервю за Fox News Бесент добави, че САЩ не атакували енергийната инфраструктура на Иран и са позволили износът на ирански петрол да продължи да се изнася от Персийския залив.

Той също така заяви, че САЩ все още имат „много повече“ възможности, които могат да използват по отношение на доставките на петрол.

What an absolute circus. US Treasury Secretary Scott Bessent said Washington may ease sanctions on Iranian oil in the coming days to push supply onto global markets and contain rising prices. #US pic.twitter.com/ViMev1ac9N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2026

Иран отвръща

Централният щаб на „Хатам ал-Анбия“ - щабквартирата на иранските въоръжени сили - предупреди, че всякакви повторни удари по енергийната инфраструктура на Иран ще доведат до продължителни атаки срещу енергийни обекти на "врага и съюзниците му". От щаба добавиха, че ответните действия вече са в ход и все още не са приключили. „Направихте голяма грешка“, заяви говорителят на "Хатам ал-Анбия", обръщайки се към Израел и САЩ.

Iran’s Khatam al-Anbiya Central HQ warned that any repeat strikes on its energy infrastructure will lead to sustained attacks on enemy and allied energy facilities, adding retaliation is already underway and not finished. "You made a big mistake," the spokesperson added. #Iran pic.twitter.com/Ue3sX2ZaFj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2026

Междувременно американският министър на отбраната Пийт Хегсет подкрепи предложението за допълнително финансиране в размер на 200 млрд. долара от бюджета за войната в Иран, като заяви, че САЩ се нуждаят от средства за текущи и бъдещи операции. „Нужни са пари, за да се унищожават лошите, затова отново се обръщаме към Конгреса", каза той и също така критикува предишните доставки на боеприпаси за Украйна, като заяви, че те са изчерпали запасите на Щатите.

Междувременно Израел нанесе удар по хеликоптер Ми-17 на Иранската революционна гвардия на летището в Санандадж, атакува сили на „Басидж“ в западната част на Иран и проведе първата си атака срещу ирански военноморски кораби с ракети и инфраструктура в Каспийско море. Според израелските въоръжени сили (IDF) са били поразени ключови военноморски средства и съоръжения.

Israel struck an IRGC Mi-17 helicopter at Sanandaj airport, targeted Basij forces in western Iran and carried out its first attack on Iranian naval missile ships and infrastructure in the Caspian Sea. Key naval assets and facilities were hit, according to the IDF. #Iran pic.twitter.com/DTxZIy30yr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2026

