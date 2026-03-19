Правителството на Гюров:

САЩ признаха каква каша са забъркали - може да облекчат санкциите върху иранския петрол заради цените (ВИДЕО)

19 март 2026, 17:51 часа 2137 прочитания 3 коментара
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент призна в какъв фарс се е превърнала войната в Иран и как икономическите последствия от нея са излезли извън контрол. Той заяви на 19 март, че Вашингтон може в следващите дни да отмени ограниченията върху иранския петрол, който вече се намира в морето, като посочи, че обемът му възлиза на около 140 милиона барела. Целта е да се запълнят световните пазари с предлагане и да се спре покачването на цените на горивата, предизвикано от войната.

В интервю за Fox News Бесент добави, че САЩ не атакували енергийната инфраструктура на Иран и са позволили износът на ирански петрол да продължи да се изнася от Персийския залив.

Той също така заяви, че САЩ все още имат „много повече“ възможности, които могат да използват по отношение на доставките на петрол.

Иран отвръща

Централният щаб на „Хатам ал-Анбия“ - щабквартирата на иранските въоръжени сили - предупреди, че всякакви повторни удари по енергийната инфраструктура на Иран ще доведат до продължителни атаки срещу енергийни обекти на "врага и съюзниците му". От щаба добавиха, че ответните действия вече са в ход и все още не са приключили. „Направихте голяма грешка“, заяви говорителят на "Хатам ал-Анбия", обръщайки се към Израел и САЩ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно американският министър на отбраната Пийт Хегсет подкрепи предложението за допълнително финансиране в размер на 200 млрд. долара от бюджета за войната в Иран, като заяви, че САЩ се нуждаят от средства за текущи и бъдещи операции. „Нужни са пари, за да се унищожават лошите, затова отново се обръщаме към Конгреса", каза той и също така критикува предишните доставки на боеприпаси за Украйна, като заяви, че те са изчерпали запасите на Щатите.

Междувременно Израел нанесе удар по хеликоптер Ми-17 на Иранската революционна гвардия на летището в Санандадж, атакува сили на „Басидж“ в западната част на Иран и проведе първата си атака срещу ирански военноморски кораби с ракети и инфраструктура в Каспийско море. Според израелските въоръжени сили (IDF) са били поразени ключови военноморски средства и съоръжения.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Иран САЩ ирански петрол санкции Иран война Иран Скот Бесент
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес