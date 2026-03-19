Учени откриха находка в пустинята Гоби, която преобръща теорията им за появата на бозайниците

Малка вкаменелост, открита в пустинята Гоби в Монголия, разкрива нов вид ранен бозайник, живял преди приблизително 90 милиона години, според Daily Galaxy. Отбелязва се, че това откритие преобръща теорията на учените за най-ранните роднини на плацентарните бозайници.

Откритието на учените в пустинята Гоби

Екземплярът е открит във формацията Баяншир - находище, където са открити много малко фосили на бозайници в сравнение с други формации в региона. Само рядкостта на тази находка я отличава от повечето подобни открития, направени в по-добре проучени пластове.

Видът, наречен Ravjaa ishiii, принадлежи към семейство Zhelestidae, група ранни плацентарни бозайници, живели през късната креда. Тези животни са били малки, приблизително с размерите на мишки, и са еволюирали заедно с динозаврите, заемайки екологични ниши, които все още се изучават.

Интересното е, че самата вкаменелост е малка: фрагмент от челюст с размери само 1 сантиметър, запазващ върха на премолар и три молара. Въпреки това, както е съобщено в Acta Palaeontologica Polonica, този фрагмент предоставя достатъчно анатомични подробности, за да се идентифицира изцяло нов род и вид. Според Цукаса Окоши и колеги: "Многобройните, красиво запазени фосили на бозайници, открити в къснокредовите слоеве на пустинята Гоби в Монголия, са изиграли ключова роля в разбирането на еволюцията на мезозойските бозайници".

Учените отбелязват, че повечето от тези находки идват от формациите Баруунгойот и Джадокхта, докато само два фрагментарни останка от бозайници са били открити преди това от подлежащата формация Баяншири.

В този контекст, това откритие изглежда почти случайно. Вероятността да се намери толкова малка вкаменелост в обширната пустиня Гоби е изключително ниска, както потвърждава и изследователският екип.

Най-забележителното при Ravjaa ishiii е зъбната му структура. Кътниците са необичайно високи и здрави, ясно различни от тези на известните му роднини.

„Необичайно високите му кътници и отличителната форма на челюстта се различават от познатите роднини“, което ги накара да идентифицират нов род и вид. Здравата природа на кътниците напомня на тези на бозайниците, които се хранят със семена и плодове“, казват учените.

Те предполагат, че ранните евтерии вече са експлоатирали ресурси, свързани с появата на цъфтящи растения през периода Креда. Дори когато динозаврите са доминирали в сухоземните екосистеми, някои бозайници тихо са се адаптирали към нови хранителни източници.

Освен анатомията си, вкаменелостта има и еволюционно значение. Екипът заяви, че Ravjaa ishiii представлява първият екземпляр медуза, открит във формацията Баяншир и в по-широк смисъл, първият, открит някога в Монголия.

„Този ​​вид потенциално представлява най-стария представител на семейството медузи или е толкова стар, колкото най-старата известна медуза в Узбекистан“, пишат те.

„Намирането на толкова мъничка вкаменелост в необятните простори на пустинята Гоби е като подарък. Това е истинско чудо“, каза професор Мототака Санеоши от Научния университет Окаяма.

