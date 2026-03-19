Димитър Ганев: На изборите през април се очаква мобилизация на протестния вот

На изборите през април ни очаква мобилизация на т.нар. протестен вот срещу управлението на страната през последните няколко години. В голямата си част носител на този вот ще бъде формацията на Румен Радев. Според последното проучване на „Тренд” 1/3 от гласуващите, които прогнозно ще са близо 3,1 милиона българи, ще подкрепят Радев. Това каза политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Според него кампанията на Бойко Борисов и на Делян Пеевски няма да бъде толкова остра спрямо доскорошния президент, тъй като това може да им донесе негативи и да повиши резултата на „Прогресивна България”. По негови думи процесът по съставяне на следващия кабинет изобщо няма да бъде лесен.

Ганев каза, че ръстът на цените на петрола се отразяват на бензиностанциите със забавяне около месец. Той посочи, че високите цени и инфлацията са най-големите проблеми на българите през последните години.