Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че заради продължаващите разногласия между лидерите на страните от ЕС относно бъдещия дългосрочен бюджет на блока планираният за петък втори ден от преговорите се отменя, предаде ДПА. "Все още трябва да се свърши твърде много подготвителна работа, за да се стигне до решение", заяви тази нощ Мерц.
"Бюджетът не може да расте безкрайно и тежестта му трябва да се разпределя справедливо. Все още не сме стигнали дотам. Германия плаща около една четвърт от европейския бюджет, но получава обратно пряко едва около 8% от средствата", заяви още Мерц.
Germany's Chancellor Merz: The budget cannot grow indefinitely, and its burdens must be distributed fairly. We have not reached that point yet. Germany pays around a quarter of the European budget, but we receive only around 8% of the funds directly in return. https://t.co/AWklKfQOGf— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
"Европа трябва да засили икономиката си и да гарантира сигурността си. Това изисква и резерв, например за дългосрочно финансиране на Украйна. Всички трябва да участват в това, а решенията впоследствие трябва да могат да се вземат с квалифицирано мнозинство", категоричен бе той.
Germany's Chancellor Merz: Europe must strengthen its economy and ensure its security. This also requires a reserve, for example, to finance Ukraine in the long term. Everyone must participate in this, and decisions must subsequently be able to be taken by a qualified majority.— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
"Много се радвах да видя, че президентът Тръмп се обърна днес към Русия и призова Путин да сложи край на военните действия. Добре е, че той прави това. По този начин той заема ясна позиция, която споделяме всички", добави германският канцлер.
Germany's Chancellor Merz: I was very pleased to see that President Trump addressed Russia today and called on Putin to end the hostilities. It is good that he is doing this. In doing so, he is taking a clear position that we all share. https://t.co/pAvdkFXXks— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
При пристигането си на срещата на върха в Брюксел Мерц отново настоя за ограничаване на размера на бюджета, за да се избегне значително увеличение на вноските на Германия.
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Председателят на Европейския съвет Антонио Коща в края на миналата седмица представи ново компромисно предложение с общ размер от 1,78 трилиона евро за периода 2028-2034 г., което е с около 204 милиарда евро по-малко от първоначалното предложение на Европейската комисия. „Мога да кажа, че определено се наблюдава някакъв напредък към по-нататъшно намаляване“, заяви Мерц след консултации с лидерите от ЕС.
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Германският канцлер се присъедини към призива на френския президент Еманюел Макрон да се постигне споразумение до края на годината, преди президентските избори през пролетта на 2027 г.
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Лидерите ще се опитат да постигнат споразумение на двудневната среща на върха, която започва на 17 декември, отбеляза Мерц, цитиран от Ройтерс. Той повтори позицията си, че всички 27 страни членки на блока трябва да допринесат за помощта за Украйна.
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