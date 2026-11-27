Българският футболен съюз излезе с категорична позиция след бруталните нападения срещу привържениците на Левски по време на гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. От футболната централа обявиха, че вече са сезирали УЕФА и настояват за незабавни и максимално тежки санкции. БФС поиска също пълно разследване на случилото се, съдействие от френските институции и поемане на отговорност за насилието на "Стад Велодром".

"Тази агресия може да коства човешки животи"

В официалната си позиция от БФС изразиха дълбоко възмущение от действията на крайните привърженици на Марсилия, които атакуваха българските фенове. "Ръководството на Българския футболен съюз изразява дълбокото си възмущение и осъжда категорично ужасните сцени на насилие от страна на фенове на Олимпик Марсилия спрямо привърженици на Левски по време на двубоя между двата отбора от турнира Лига Европа", се казва в съобщението.

От централата подчертаха, че подобни действия нямат място във футбола и трябва да бъдат наказани по най-строгия възможен начин. "Подобен акт на брутална агресия, който може да коства човешки животи, не само няма никакво място във футбола, но следва да бъде наказан с възможно най-строги санкции."

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БФС поиска пълно разследване и отговорност от Франция

Българският футболен съюз вече е предприел официални действия пред УЕФА, като очаква европейската футболна централа да реагира на случилото се. "Българският футболен съюз вече сезира европейската футболна централа УЕФА за случая и настоява за незабавни и максимално тежки наказания", заявиха от централата.

От БФС настояват френските футболни и държавни институции да предоставят цялата събрана официална документация за нападенията. "Настояваме за пълна прозрачност на разследването от страна на френските власти, които трябва да поемат незабавно своята отговорност за станалото, да установят всички извършители и да накажат виновниците за серията от инциденти на "Стад Велодром" в Марсилия тази вечер", завършва позицията.

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