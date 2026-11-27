"Демократична България" поиска от президента Илияна Йотова да наложи вето на двойното увеличение на глобите. В противен случай от формацията обещаха, че ще се обърнат към Конституционния съд. Те обърнаха внимание, че удвояването на глобите е намерило място във всички данъчни закони, като аргументът на "Демократична България" е, че промяната противоречи на Закона за еврото.

"Имахме предложение да бъдат превалутирани, а не удвоени, но управляващите отхвърлиха това и нарушиха принципа, който действа в Закона за еврото, че не можеш просто да замениш лев с евро. Призоваваме президента Йотова да не бърза да пуска данъчните закони. Ще изпратим писмо до президента Йотова с аргументи защо този тип вдигане на глоби без никаква оценка и разчети, е абсолютно безобразие, за да бъде върнато в парламента", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента. ОЩЕ: Бюджетната комисия прие окончателно промените в данъчните закони: Колко и за какво ще плащаме?

ПБ нарушава предизборно обещание

От формацията коментираха и данъчните закони, които предвиждат вдигане на редица данъчни ставки.

Според тях това е в разрез с предизборните обещания на "Прогресивна България", които преди да дойдат на власт са обещавали да не пипат данъците. ОЩЕ: Окончателно: Депутатите приеха промените в Закона за местните данъци и такси