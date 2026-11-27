Част от Латвия се оказа под въздушна тревога тази нощ, но за щастие не е имало сериозен инцидент. След полунощ неидентифициран дрон е влязъл за кратко в латвийско въздушно пространство, преди да се задействат системите за противовъздушна отбрана, обобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. Става въпрос за източната граница на прибалтийската държава.
Съответно, в община Лудза е бил обявен оранжев код за въздушна тевога, а в Балви е издадено последващо предупреждение. Латвийската армия е изстреляла дрон-прехващач (който се върна в базата), докато самолети на НАТО от мисия Air Policing на балтийските държави и части за противовъздушна отбрана са били поставени в повишена бойна готовност.
Към 03:30 и двете заплахи са били отменени и въздушното пространство беше освободено. Произходът на дрона остава неизвестен. Но горе-долу по това време имаше масирана въздушна атака срещу Санкт Петербург - ОЩЕ: Нова масирана въздушна атака срещу Санкт Петербург, завод за ракетно гориво в Тула е в пламъци (ВИДЕО)
И вербална война
Бившият британски премиер Борис Джонсън отново призова европейски войници да отидат в Украйна и то дори преди има договорен крайн на войната. Ще е силен жест на подкрепа, смята бившият британски премиер, който говори пред Sky News.
Съответно, зам.-секретарят на Руската федерация Дмитрий Медведев, който е и бивш президент, и бивш премиер на Русия, отговори в типичния за него вулгарен стил. Той нарече Джонсън "рошав дегенерат" и "провокатор", като повтори старата кремълска опорка, че Джонсън окуражил "киевската банда" да не сключва мирен договор. Всъщност и тогава, и сега Русия иска капитулация на Украйна, точно това, заради което Украйна пета година се съпротивлява и удържа руската армия - ОЩЕ: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин
🫡 Boris Johnson suggested sending European troops to Ukraine — Medvedev responded by threatening to hang him The former British Prime Minister told Sky News that Western forces could enter Ukraine even before the war ends. Not on the front lines, but for logistics and to strengthen defenses. According to Johnson, it would send a powerful signal of support to Kyiv. Russia’s former president answered in his usual style. Medvedev called Johnson a “long-haired degenerate,” a “shaggy pig,” and a “hairy sausage,” then proposed hanging him on Trafalgar Square. This comes from a man who sat in the presidential chair of Russia for four years and held the powers of supreme commander-in-chief. Next time Western politicians want to talk to Putin about peace, they should first scroll through Medvedev’s Telegram. The Kremlin has never publicly condemned these kinds of threats.— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026
Медведев използва и други епитети по адрес на Джонсън - "рошава свиня", "космат салам", като казва, че Джонсън трябва да бъде обесен на площад "Трафалгар", в случай че заради неговите призиви накрая има война между Русия и НАТО. "И да виси седмици наред и да смърди, както през Средновековието. Въпреки това, той може да бъде обесен и другаде, ако провокаторът оцелее, и родният му Лондон вече няма да съществува, когато войната свърши", завършва Медведев.