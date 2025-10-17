Стана ясно кои компании ще доставят втечнен природен газ за България през зимата

МЕТЛЕН, в партньорство с мултинационалните компании Shell и TotalEnergies, спечели търга за доставка на втечнен природен газ за България през следващите шест месеца. Това съобщи гръцкият Нафтембопирики. TotalEnergies и Metlen Energy & Metals спечелиха договорите за доставки през октомври и декември 2025 г., докато Metlen Energy & Metals и Shell осигуриха доставки през януари и март 2026 г. Четирите товара с втечнен природен газ ще дойдат от терминали в Съединените щати, според офертите, подадени от избраните участници, и ще бъдат доставени до България през терминала за втечнен природен газ в гръцкото пристанище Александруполис.

Още: Над 10 компании се включиха в търга за доставка на втечнен природен газ

Повече от десет международни компании участваха в търга. Той е част от програмата 2025-2029, одобрена от българския кабинет и насочена към укрепване на енергийната сигурност на страната. На 16 септември „Булгаргаз“ стартира процедурата по възлагане на обществени поръчки за четири товара с общо количество 4 000 000 MWh втечнен природен газ (LNG) в рамките на резервирания капацитет на терминала в Александруполис. Доставките ще се извършват съгласно графика, договорен между оператора на терминала „Газтрейд“ и „Булгаргаз“.

Още: Турция ще купи втечнен природен газ от САЩ за 43 милиарда долара