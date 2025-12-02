Ако правителството падне, влизаме в еврозоната "със замах": ПП-ДБ отвърнаха на ГЕРБ и поясниха какво ще стане с бюджета (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната - Демократична България" призова правителството на Росен Желязков да подаде оставка още тази седмица, обръщайки се с това послание към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. От опозиционната формация обясниха също така какво би се случило с бюджета в такъв сценарий, отхвърлиха и тезата на ГЕРБ, че масовите граждански протести са подклаждани от ПП-ДБ, за да се осуети влизането в еврозоната.

Кабинетът на Росен Желязков днес, 2 декември оттегли проектобюджет 2026 на фона на демонстрации в София, Пловдив, Варна и други големи градове в цялата страна, където излязоха десетки хиляди граждани.

"Еврозоната е факт, никой не може да спекулира"

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов изтеглянето на бюджета е "тактически закъснял ход". "Това правителство, с това мнозинство, не може да има друг бюджет, защото той е изцяло пленен от Пеевски", каза бившият министър на електронното управление. "Няма как бюджетът да не заделя за неговите касички".

Божанов отхвърли и тезата на Бойко Борисов и съпартийците му от ГЕРБ, че ПП-ДБ искат да осуетят влизането на България в еврозоната чрез протестите. „Еврозоната има пълната подкрепа на нашата коалиция и тя е вече факт. Никой не може оттук нататък да спекулира, че еврозоната може да бъде провалена“.

Снимка: БГНЕС

Попитан как влизаме в еврозоната, ако падне правителството, другият съпредседател на партията Ивайло Мирчев отвърна: "Със замах, влизаме без никакъв проблем".

"България вече е в еврозоната. Пачките, купюрите са в България – всеки може да си купи евро с Мадарския конник. Всеки, който ви плаши, че България няма да влезе в еврозоната, е тежък измамник. Тъй като Бойко Борисов ще го каже, ще му кажа, че той е най-големият политически измамник в България в последните 15 години. Това е факт", заяви Мирчев.

Удължителният бюджет е опция

"Удължителен бюджет е абсолютно необходим, за да може държавата да функционира нормално" - такъв сценарий начерта бившият финансов министър и председател на ПП Асен Василев.

"Знаете, че всеки път когато е имало забавяне на бюджета, се е приемал удължителен закон. В него могат да се заложат увеличените майчински и социални плащания – това няма да създаде проблеми, могат да бъдат защитени уязвимите социални групи. След това, след избори, ще бъде съставен редовен бюджет на държавата", обясни той.

Ако управляващите "успеят да променят макрорамката по начин, който е приемлив за бизнеса и българските граждани – а аз смятам, че това правителство е неспособно да го направи – има теоретична възможност да се приеме бюджет“ с работа по Коледа и около Нова година, смята Василев.

Но той изрази песимизъм: „Аз лично не очаквам това да се случи. Второ, не смятам, че това правителство има моралното право да продължи да управлява“.

Иво Мирчев посочи, че на правителството са дадени мерките на ПП-ДБ, които са щели да направят средносрочния бюджет „балансиран“. Нищо това обаче не се е случило, каза той.

