Цената на природния газ в Европа е невиждана от миналата пролет

Цената на природния газ продължава да пада за втора поредна седмица, като фючърсите се търгуват вече под 28 евро за мегаватчас (MWh) за пръв път от началото на април 2024 г., тъй като очакванията за изобилно предлагане на синьото гориво бяха подсилени и от очаквания за умерено търсене в близко бъдеще. Подкрепа за падащите цени на синьото гориво в Европа продължава да оказват и надеждите за прекратяване на огъня между Русия и Украйна.

Цената

Януарските газови фючърси на нидерландския газов хъб TTF поевтиняха с 1,3% до 27,84 евро/MWh този следобед, като по-рано през деня удариха ценово дъно около 27,51 евро - най-ниско ниво от първата седмица на април 2024 г.

Американските компании за втечнен природен газ увеличиха експортния си капацитет през годината, което в съчетание с рекордни нива на производство постави нови върхове за износ на втечнен природен газ през четвъртото тримесечие. Изобилието от природен газ за европейските хъбове беше подкрепено и от сравнително слабото търсене от страна на основните азиатски потребители.

В допълнение към това, умереното търсене на газ за отопление в европейските комунални услуги позволи на газовите хранилища в ЕС да останат запълнени на около 75% към края на ноември , въпреки че това е с 10 процентни пункта под тяхната запълняемост година по-рано (85,41% към 30-ти ноември 2024 г.).

