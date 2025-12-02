Турция намали рязко покупките на руски петрол

Турция рязко намали вноса на руски суров петрол през ноември, показват данни за доставките от енергийната консултантска компания Kpler, тъй като западните санкции срещу руските доставчици на енергия се затегнаха и турските рафинерии преминаха към алтернативи, предаде Ройтерс. Доставките на руски петрол за Турция намаляха със 100 000 барела на ден спрямо октомврийските нива, като общият внос спадна до около 200 000 барела на ден миналия месец, според Kpler и LSEG.

Турция е от най-големите купувачи на руски петрол

Турция се превърна в един от най-големите купувачи на руски суров петрол от 2022 г. насам, когато европейските купувачи спряха покупките, като оттогава се нарежда на второ място сред морските вносители на руски петрол, показват данни на LSEG.

Спадът идва, тъй като санкциите на САЩ срещу големите руски компании Лукойл и Роснефт стесниха кръга от доставчици, с които турските рафинерии могат да работят.

Освен това, планираната забрана на Европейския съюз за закупуване на гориво, произведено от руски петрол, която ще влезе в сила в края на януари 2026 г., подтиква турските компании да диверсифицират своите суровини.

С намаляването на доставките на руски петрол, Турция увеличи вноса на алтернативни видове суров петрол, включително казахстанските сортове CPC Blend и KEBCO, както и иракския Басра, според данни на Kpler.

CPC Blend, макар и зареден от руското пристанище Южная Озереевка, се произвежда предимно от казахстански компании. Казахстанският обем е освободен от западните енергийни санкции и ограничения по отношение на руския петрол.

През ноември Турция е внесла 105 000 барела на ден казахстански CPC Blend, което е най-високото ниво на такъв внос от февруари 2024 г. насам, показват данни на Kpler. Турция също е внесла някои обеми CPC Blend с руски произход през 2025 г., но е спряла от септември.

През юни турският внос на руски петрол достигна многомесечен връх от близо 400 000 барела на ден.