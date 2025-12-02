Подписаха ключов договор за новите блокове на АЕЦ "Козлодуй"

"АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и консорциумът LEP-BWXT-CNPSA сключиха днес споразумение за инженерно-консултантски услуги. Документът бе подписан в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече, посланика на Канада в Румъния, България и Република Молдова Канада Н.Пр. Гавин Бакън, временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Н.Пр. Мартин МакДауъл и други представители на сектора и бизнеса в Гранитна зала на Министерския съвет.

Консорциумът е с преобладаващо канадско участие

Консорциумът от водещи международни компании, с преобладаващо канадско участие, ще подпомага българската страна в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на процесите, свързани с проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй“, включително и първоначалните инженерни дейности.

"Това е най-големият проект за нашето правителството, но и за следващото. Днес присъстваме на важна церемония за най-важния договор. Убеден съм, че взехме най-правилното решение, тъй като колегите са известни с качествена работа, в срокове и в рамките на бюджета", каза министърът на енергетиката Жечо Станков.

Той е убеден, че договорът ще помогне на българския бизнес "Сега е моментът да надградим капацитета, който имаме и да получим ноу-хау - български компании да бъдат част от проекта, да учат съвместно, за да можем да продължи да бъдем фактор не само в електропроизводството, но и фактор при изграждането на бъдещи централи в Европа", подчерта Станков.

"Очакваме от компанията, която е съставена от различни участници, да дава увереност на собственика на проекта за лицензионни процедури, инженерна подкрепа, осигуряване на качество, контролна документация, проследяване на веригата на доставки, мониторинг и др. ", каза Петьо Иванов, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности", Той очаква 30% от дейностите да бъдат поети от български инженерни специалисти.

Министърът на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече посочи, че много години Канада и България работят заедно в областта на енергетиката. "Инициативата, която стартираме днес почива на сериозни основи и ще даде възможност за икономически растеж, за чиста енергия и ще даде възможност да се осъществяват действия навреме и с разумен бюджет", надява се Лече. Той увери, че ще се работи в срок с разумно изразходване на бюджета.

Той добави, че бъдат създадени над 3000 постоянни работни места с изграждането на новите ядрени мощности на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй".

Посланикът на Канада в Румъния, България и Република Молдова Н.Пр. Гавин Бакън каза, че е горда, че започва работа по изграждането на ядрени реактори с водещи технологии от Канада, които се ползват в цял свят.

