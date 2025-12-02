Спорт:

Подписаха ключов договор за новите блокове на АЕЦ "Козлодуй"

02 декември 2025, 12:22 часа 256 прочитания 0 коментара
Подписаха ключов договор за новите блокове на АЕЦ "Козлодуй"

"АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и консорциумът LEP-BWXT-CNPSA сключиха днес споразумение за инженерно-консултантски услуги. Документът бе подписан в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече, посланика на Канада в Румъния, България и Република Молдова Канада Н.Пр. Гавин Бакън, временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Н.Пр. Мартин МакДауъл и други представители на сектора и бизнеса в Гранитна зала на Министерския съвет.

Консорциумът е с преобладаващо канадско участие

Консорциумът от водещи международни компании, с преобладаващо канадско участие, ще подпомага българската страна в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на процесите, свързани с проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй“, включително и първоначалните инженерни дейности.

Още: Кабинетът налива милиард и половина за ремонти в ПАВЕЦ "Чаира“ и АЕЦ "Козлодуй"

"Това е най-големият проект за нашето правителството, но и за следващото. Днес присъстваме на важна церемония за най-важния договор. Убеден съм, че взехме най-правилното решение, тъй като колегите са известни с качествена работа, в срокове и в рамките на бюджета", каза министърът на енергетиката Жечо Станков.

Той е убеден, че договорът ще помогне на българския бизнес "Сега е моментът да надградим капацитета, който имаме и да получим ноу-хау - български компании да бъдат част от проекта, да учат съвместно, за да можем да продължи да бъдем фактор не само в електропроизводството, но и фактор при изграждането на бъдещи централи в Европа", подчерта Станков.

"Очакваме от компанията, която е съставена от различни участници, да дава увереност на собственика на проекта за лицензионни процедури, инженерна подкрепа, осигуряване на качество, контролна документация, проследяване на веригата на доставки, мониторинг и др. ", каза Петьо Иванов, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности", Той очаква 30% от дейностите да бъдат поети от български инженерни специалисти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Голяма американска банка ще финансира изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ "Козлодуй"

Министърът на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече посочи, че много години Канада и България работят заедно в областта на енергетиката. "Инициативата, която стартираме днес почива на сериозни основи и ще даде възможност за икономически растеж, за чиста енергия и ще даде възможност да се осъществяват действия навреме и с разумен бюджет", надява се Лече. Той увери, че ще се работи в срок с разумно изразходване на бюджета.

Той добави, че бъдат създадени над 3000 постоянни работни места с изграждането на новите ядрени мощности на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй".

Посланикът на Канада в Румъния, България и Република Молдова Н.Пр. Гавин Бакън каза, че е горда, че започва работа по изграждането на ядрени реактори с водещи технологии от Канада, които се ползват в цял свят. 

Стана ясно колко ще струват новите реактори в АЕЦ "Козлодуй"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
АЕЦ АЕЦ Козлодуй седми блок Росен Желязков Жечо Станков осми блок
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес