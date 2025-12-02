Шести блок на АЕЦ "Козлодуй“ отново заработи

Годишният ремонт на шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй” приключи. Блокът е включен към електроенергийната система на страната вчера в 17:21 часа след направена проверка и издадена положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране, съобщиха от атомната централа. В рамките на плановия ремонт, започнал на 25 октомври 2025 г., са извършени профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и всички необходими дейности, предвидени в годишната ремонтна програма.

Повишаване на безопасността

Изпълнените мерки са насочени към повишаване на безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока. Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво за 31-вата горивна кампания, посочват от централата.

Още: Най-голямата АЕЦ в света ще заработи отново

Съгласно технологичния регламент натоварването на шести енергоблок се извършва поетапно.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи в съответствие с графика за електропроизводство, допълват от атомната ни централа.

През лятото шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян за изпълнение на планови ремонтни дейности, свързани с пропуск на топлоносител в трети парогенератор. Решението за спиране тогава бе взето консервативно, за да бъде осигурена необходимата висока безопасност на блока и надеждни доставки на електроенергия.

Още: Заради безопасността на АЕЦ "Козлодуй": Спират шести блок за ремонт след теч