Войната в Украйна:

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй“ отново заработи

02 декември 2025, 10:57 часа 213 прочитания 0 коментара
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй“ отново заработи

Годишният ремонт на шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй” приключи. Блокът е включен към електроенергийната система на страната вчера в 17:21 часа след направена проверка и издадена положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране, съобщиха от атомната централа. В рамките на плановия ремонт, започнал на 25 октомври 2025 г., са извършени профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и всички необходими дейности, предвидени в годишната ремонтна програма.

Повишаване на безопасността

Изпълнените мерки са насочени към повишаване на безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока. Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво за 31-вата горивна кампания, посочват от централата.

Още: Най-голямата АЕЦ в света ще заработи отново

Съгласно технологичния регламент натоварването на шести енергоблок се извършва поетапно.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи в съответствие с графика за електропроизводство, допълват от атомната ни централа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През лятото шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян за изпълнение на планови ремонтни дейности, свързани с пропуск на топлоносител в трети парогенератор. Решението за спиране тогава бе взето консервативно, за да бъде осигурена необходимата висока безопасност на блока и надеждни доставки на електроенергия.

Още: Заради безопасността на АЕЦ "Козлодуй": Спират шести блок за ремонт след теч

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
АЕЦ АЕЦ Козлодуй Ремонт шести блок атомна централа
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес