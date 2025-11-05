Тристранката заседава извънредно заради бюджета

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди параметрите на финансовата рамка за догодина. В дневния ред на извънредното заседание са включени три точки - обсъждане на Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., на Проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., и на Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

ОЩЕ: КНСБ: Бюджетът има достойнства, проблемът му е в структурата

Какво е заложено в бюджета за догодина?

В понеделник късно вечерта Министерството на финансите публикува проекта на държавния бюджет за 2026 г. В него е заложено увеличение на минималната работна заплата до малко над 620 евро и увеличаване на данък дивидент и осигурителната тежест.

В проектобюджета за догодина е заложено увеличение с 2 процентни пункта на осигурителната вноска. Заложен е и ръст на минималния осигурителен доход до 620,20 евро, както и на максималния - до 2352 евро.

Данък "дивидент" се увеличава от 5 на 10 на сто. Хазартните оператори ще плащат вместо 20 вече 25 на сто върху оборота си. Заложен е и ръст на акцизите на тютюневите изделия, който ще продължи и през следващите години.

ОЩЕ: След призив: Масово гражданско недоволство засипа имейла на Теменужка Петкова заради бюджета (СНИМКИ)

Издръжката за персонал в държавния сектор се увеличава с 5 на сто. Има повишаване на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст до 460,17 евро. От 50 на 75% се покачва паричното обезщетение за майка, която се е върнала на работа по време на втората година от раждането на детето й.

ОЩЕ: "Икономическо цунами": "Да, България" ще се противопоставят на Бюджет 2026

Минималният размер на фискалния резерв в края на 2026 година може да бъде 2.4 млрд. евро. Брутният вътрешен продукт се очаква да надхвърли 120 млрд. евро и приходите и разходите по консолидираната програма се увеличават приблизително със 7 млрд. евро догодина, но при приходите ръстът е с по-бавен темп.

Средногодишната инфлация се очаква да запази темп от 3.5%.