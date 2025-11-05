Войната в Украйна:

Тристранката заседава извънредно заради бюджета

05 ноември 2025, 06:27 часа 165 прочитания 0 коментара
Тристранката заседава извънредно заради бюджета

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди параметрите на финансовата рамка за догодина. В дневния ред на извънредното заседание са включени три точки - обсъждане на Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., на Проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., и на Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

ОЩЕ: КНСБ: Бюджетът има достойнства, проблемът му е в структурата

Какво е заложено в бюджета за догодина?

В понеделник късно вечерта Министерството на финансите публикува проекта на държавния бюджет за 2026 г. В него е заложено увеличение на минималната работна заплата до малко над 620 евро и увеличаване на данък дивидент и осигурителната тежест.

В проектобюджета за догодина е заложено увеличение с 2 процентни пункта на осигурителната вноска. Заложен е и ръст на минималния осигурителен доход до 620,20 евро, както и на максималния - до 2352 евро.

Данък "дивидент" се увеличава от 5 на 10 на сто. Хазартните оператори ще плащат вместо 20 вече 25 на сто върху оборота си. Заложен е и ръст на акцизите на тютюневите изделия, който ще продължи и през следващите години.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: След призив: Масово гражданско недоволство засипа имейла на Теменужка Петкова заради бюджета (СНИМКИ)

Издръжката за персонал в държавния сектор се увеличава с 5 на сто. Има повишаване на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст до 460,17 евро. От 50 на 75% се покачва паричното обезщетение за майка, която се е върнала на работа по време на втората година от раждането на детето й.

ОЩЕ: "Икономическо цунами": "Да, България" ще се противопоставят на Бюджет 2026

Минималният размер на фискалния резерв в края на 2026 година може да бъде 2.4 млрд. евро. Брутният вътрешен продукт се очаква да надхвърли 120 млрд. евро и приходите и разходите по консолидираната програма се увеличават приблизително със 7 млрд. евро догодина, но при приходите ръстът е с по-бавен темп.

Средногодишната инфлация се очаква да запази темп от 3.5%.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
НСТС Икономика минимална работна заплата Бюджет 2026
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес