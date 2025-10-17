Търговският баланс на България отново е отрицателен

Търговският баланс на България за август е отрицателен в размер на 447 млн. евро при дефицит от 184,5 млн. евро за август миналата година, съобщават от БНБ.

За периода януари - август търговският баланс е отрицателен в размер на 4,9859 млрд. евро (4,4 процента от БВП) при дефицит от 2,3947 млрд. евро (2,3 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

Според данните износът на стоки е 3,3268 млрд. евро за август. Той намалява с 336,3 млн. евро (9,2 процента) на годишна база. За януари - август износът е 27,748 млрд. евро (24,7 процента от БВП), като намалява с 1,5347 млрд. евро (5,2 процента) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (29,2827 млрд. евро, 28,2 процента от БВП).

Вносът на стоки за август е 3,7738 млрд. евро, като намалява със 73,9 млн. евро (1,9 процента) спрямо август 2024 г. (3,8477 млрд. евро). За първите осем месеца на годината вносът е 32,7339 млрд. евро (29,2 процента от БВП), като се увеличава с 1,0565 млрд. евро (3,3 процента) спрямо същия период на 2024 г. (31,6774 млрд. евро, 30,5 процента от БВП).

