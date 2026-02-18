Оставката на Румен Радев:

550 млрд. долара: Япония започва инвестициите в САЩ с 3 големи проекта в замяна на ниски мита

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви на 17 февруари три проекта на стойност 36 милиарда долара, които ще бъдат финансирани от Япония, включително съоръжение за износ на петрол в Тексас, завод за индустриални диаманти в Джорджия и електроцентрала на природен газ в Охайо. Проектите са първите в рамките на обещанието на Токио за инвестиции в САЩ на стойност 550 милиарда долара като част от търговско споразумение, което намалява митата на Тръмп върху японския внос до 15%, заяви самият републиканец в Truth Social. Там той не даде много подробности за проектите.

Огромна електроцентрала на природен газ и инвестиции в съоръжение за нефт

Министърът на търговията Хауърд Лутник заяви, че електроцентралата в Портсмут (щата Охайо) на стойност 33 милиарда долара ще бъде най-голямата такава на природен газ в историята с капацитет от 9,2 гигавата. Съоръжението, което ще се ползва от SB Energy - дъщерно дружество на японския технологичен инвеститор SoftBank Group, ще увеличи базовото електропотребление в момент на бързо нарастващо търсене на електроенергия от центрове за данни, построени за захранване на приложения за изкуствен интелект.

Белият дом заяви, че Япония ще инвестира в съоръжението за износ на суров нефт Texas GulfLink на стойност 2,1 милиарда долара, разположено в дълбоките води край брега на щата. „Очаква се този проект да генерира 20–30 милиарда долара годишно от износ на суров нефт от САЩ, да осигури износен капацитет за нашите рафинерии и да засили позицията на Америка като водещ световен доставчик на енергия“, заяви Лутник.

Обектът Texas GulfLink, разработван от Sentinel Midstream, потвърди, че е част от инициативата.

Снимка: японският премиер Санае Такаичи и американският президент Доналд Тръмп, Getty Images

Тръмп заяви, че инвестициите в Тексас ще включват проект за втечнен природен газ, но в изявлението на Лутник и в информационния бюлетин на Белия дом не се споменава втечнен газ, пояснява Reuters.

Завод за производство на синтетични диаманти

Лутник заяви, че третият голям проект е в Джорджия - завод за производство на синтетични индустриални диаманти, който ще задоволи 100% от търсенето в САЩ на синтетични диамантени зърна. Те са критична суровина за съвременното производство на полупроводници. В момента САЩ разчитат до голяма степен на Китай за такива доставки.

Заводът за синтетични диаманти под високо налягане, оценен на около 600 милиона долара, ще бъде експлоатиран от Element Six - по данни на Белия дом. Компанията за индустриални диаманти е част от De Beers Group - най-големият производител на диаманти в света.

Не е ясно колко от разходите по проектите ще бъдат финансирани от японски организации и при какви условия. Съгласно по-ранно споразумение между САЩ и Япония, печалбата от проектите трябваше да се раздели 50/50 между двете страни, докато Токио не възстанови първоначалните си инвестиционни разходи, след което печалбата щеше да се раздели в съотношение 90/10 в полза на САЩ.

Миналата седмица Лутник се срещна с японския министър на икономиката и търговията Риосей Аказава.

"Мащабът на тези проекти е толкова голям, че не биха могли да бъдат реализирани без една много специална дума: ТАРИФИ“, написа Тръмп в Truth Social.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
